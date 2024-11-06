快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

記者張筱涵／綜合報導

藝人李佳穎今（6日）親曝順利產子的喜訊，寶寶更以小手緊握著媽媽食指，照片中滿是愛意。

▲李佳穎生了。（圖／翻攝自李佳穎IG）



李佳穎今天感動曝光1則影片和2張照片，可見被毯子溫暖包圍的寶寶十分可愛，第二張照片則是她的食指被寶寶緊握住的溫馨樣。她順利產子後第一句話就是「我會努力做你的好媽媽，健康快樂長大就好喔」，懷孕10個月的日子說長不長，說短不短，終於等到和兒子相見的這天：「母子均安，一見鍾情，媽媽有你，初戀了。」

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事實上，李佳穎去年和小9歲的男友「阿力」結婚，今年6月宣布懷孕的好消息，時常透過社群平台分享生活點滴，平時會放周杰倫名曲〈聽媽媽的話〉給寶寶聽，結果寶寶嗨到又踢又推的，讓她感到十分新奇又有趣。不過懷孕過程中其實也有困擾，曾經因為漏尿情況太過嚴重，懷疑自己是高位破水，半夜直衝急診室請醫生用試紙確認才發現是虛驚一場。

▲李佳穎發文。（圖／翻攝自李佳穎IG）



【李佳穎IG全文】

我會努力做你的好媽媽

健康快樂長大就好喔～

謝謝台大醫院

婦產科、麻醉科的專業照顧

接生兒子的主治醫師李建南主任

讓我和寶寶平安健康見面了

這天⋯終於等到了！

母子均安，一見鍾情

媽媽有你，初戀了。