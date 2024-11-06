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李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

記者張筱涵／綜合報導

南韓啦啦隊員李珠珢年僅20歲就以「出局舞」爆紅亞洲，5日傳出受傷暫停活動後，近期和公司APex comunications決定結束合約，目前因受傷正在休養的她，現在也開始要決定未來計畫。

▲▼李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢曾來台出席活動。（圖／記者李毓康攝）

據韓媒《MyDaily》報導，李珠珢在8月因受傷而暫停活動後，最近與APex comunications正式結束合約。今年她在KIA老虎隊應援活動中以「出局舞」吸引眾多粉絲，不僅在南韓引發話題，更在國際間掀起了Challenge短影音熱潮。

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KIA老虎隊更在2024賽季拿下總冠軍，連球員與教練李範浩也在賽後粉絲面前跳起「出局舞」，可見其應援效果之熱烈，然而，在至關重要的南韓大賽賽事中，李珠珢的缺席引發關注。

▼KIA老虎隊拿下2024賽季總冠軍，球員教練跳出局舞。（影片／取自YouTube／KBO，如遭刪除請見諒）

KIA在主場1、2場比賽中派出8名啦啦隊員，大邱客場則派出6名，第5場比賽更增至10名啦啦隊員，但都未見李珠珢的身影。隨著KIA奪冠，多名啦啦隊員分享了勝利感言，而李珠珢僅在Instagram限時動態上傳KIA奪冠徽章，未發表更多言論，並引發粉絲對其動向的猜測。

隨著合約結束的消息確認，粉絲推測未來恐難再見李珠珢到在KIA應援台上的「出局舞」，也因此，韓媒進行相關報導時都以「不能再看見出局舞了嗎」、「之後無法在韓國看見出局舞了嗎」為標題。目前，李珠珢將暫時減少國內活動並進行休息，據悉，她正考慮國內外多元的發展方向。

事實上，李珠珢2004年7月出生，去年開始啦啦隊生涯，曾在KBL的高陽Sono Skygunners隊和WKBL的富川一個銀行隊亮相，今年在KIA老虎隊的表現讓她迅速走紅。

「出局舞」自2022年由KIA啦啦隊推出，每當KIA投手三振對方打者時，啦啦隊員會伴隨節奏擺動手臂、豎起拇指舞動，引起球迷高度關注。美國《紐約時報》更曾報導她們的舞蹈，稱「韓國啦啦隊員的簡潔舞姿在全球網路上引發話題，席捲了TikTok」。

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