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方文琳睡前喝酒「沒做3件事」罹癌！忽略健檢報告紅字　醫嘆：很糟糕

記者田暐瑋／綜合報導

藝人方文琳被診斷出罹患食道癌零期，平常注重健康的她，常會做健康檢查，但因為個性粗心，是女兒翻看健康檢查報告時，發現上面寫著「疑似食道癌」的紅字，才驚覺大事不妙，而她也透露睡前喝酒的習慣讓醫生直呼糟糕，醫生也解釋睡前喝酒會傷害食道的3大原因，讓她相當懊悔。

▲▼方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳在《新聞挖挖哇》透露，家族中有胃癌和大腸癌的病史，加上自己是便秘體質，因此非常重視健康檢查，但這次被診斷出食道癌前，已經有3年半沒有做檢查，這次是女兒細心發現報告上寫著「疑似食道癌」的紅字，之後健檢中心打來告知癌指數已經達到9.8（正常範圍是0到3）時，她才真正感到驚恐。

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▲方文琳睡前喝酒習慣連醫師都搖頭。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲方文琳睡前喝酒習慣連醫師都搖頭。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

由於進入更年期，方文琳養成睡前喝烈酒的習慣，特別是58度的高粱酒，總愛在睡前用一口杯來喝，以幫助她更好地入睡，罹癌後她將這習慣告訴醫生，醫生指出睡前喝酒其實相當糟糕，原因是晚餐到睡前這段時間，食物已被分解，胃部空空就喝烈酒相當傷身，方文琳喝酒不只沒有加冰塊或加水稀釋，也是空腹狀態喝下，喝完後又馬上睡覺，更容易侵蝕食道，可能是導致罹癌的原因之一。

▲方文琳睡前喝酒習慣連醫師都搖頭。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲方文琳睡前喝酒習慣連醫師都搖頭。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

方文琳坦言，自己其實並不愛喝酒，只是因為身體因素長期飲用，產生了依賴性，在停止喝酒後，初期會有些失眠，但她用意志力堅持下來，已經不再依賴酒精來幫助入睡，「當然我不確定是因為喝烈酒的關係，因為我平常也很喜歡喝熱湯，也許每個人身上的本來就一些因子，只是說剛好去誘發出來，希望大家可以注意到這個事情。」

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