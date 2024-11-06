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羅時豐現身對質爆料前員工！遭控砍半年終害離職　1問題讓對方超尷尬

記者田暐瑋／綜合報導

資深男星羅時豐近年轉戰YouTube成為網紅，8月發生和前團隊拆夥風波，更被前員工爆料年終砍半，經過一段時間的沉寂，羅時豐新開設頻道「大牛比較懶」，也是在爭議後首次現身，新片中先前爆料的前員工也和他面對面提到年終遭砍一事。

▲羅時豐和前員工當面對質。（圖／翻攝自YouTube／大牛比較懶）

▲羅時豐和前員工當面對質。（圖／翻攝自YouTube／大牛比較懶）

羅時豐新影片主題是「慣老闆的員工旅遊」，途中他和團隊成員愉快相處，並大方發紅包，開玩笑稱是「前員工旅遊+年終補足趴」，而先前爆料因年終砍半才離職的前員工也現身，他當面問：「你是因為領了半個月不爽嗎？」讓前員工當場愣住，顯得有些尷尬，然而，羅時豐仍大器給出紅包，表示已將過去糾葛拋在腦後。

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▲羅時豐和前員工當面對質。（圖／翻攝自YouTube／大牛比較懶）

▲羅時豐和前員工當面對質。（圖／翻攝自YouTube／大牛比較懶）

事實上，羅時豐先前被週刊踢爆和老婆對員工情緒勒索，還疑似為了寵兒子，將年終砍半、自行找業務窗口讓侄子背鍋等，風向對羅時豐相當不利。而羅時豐老婆張若盈回覆：「針對近日媒體刊載的報導，羅時豐與團隊再次向貴台說明，對於這些年團隊中所有人的付出，點滴在心頭，亦銘感在心，也盼望能以智慧與事實取代流言臆測，讓美好永存，謝謝媒體朋友與各界先進的關心，感心感謝。」

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