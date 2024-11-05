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家寧首PO新片再發聲「先完成再完美」！　網刷一排朝聖

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級家寧日前宣布開新頻道「秘月期POPOO」，昨（4）日也上傳新片分享對頻道名稱及影片理念的發想過程，內容曝光後引發外界討論。為此，家寧今（5）日再透過社群發聲，分享一段自我鼓勵性的語句，同時也有感而發表示：「先完成再完美。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖。

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／popoo_5200）

▲家寧解釋新頻道的創立初衷。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧指出，追求完美是個人的選擇，但真正重要的是將事情完成，並思考這個過程能帶給別人什麼價值，「完美是個人，完成是帶給什麼。」意在提醒大家，無須等待萬全準備再開始行動，反而應該先踏出第一步，因為她認為，「先出發才知道要準備什麼。」貼文曝光後，不只吸引網友按讚，同時也紛紛留言表示，「很有動力」、「一直支持妳」、「謝謝妳的分享」。

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▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／popoo_5200）

▲家寧轉發「秘月期POPOO」粉專貼文。（圖／翻攝自Instagram／popoo_5200）

事實上，家寧在昨（4）日上傳的新影片中，除了分享創頻道的初衷之外，同時也表示，頻道命名源自她想透過娛樂的方式，體驗並呈現各種職人生活的構想，同時也解釋說道，頻道名稱中的「秘」代表著一種專屬於觀眾與她之間的「秘境感」，期望觀眾在觀看影片時能夠感受到一個專屬的時空。而「月期」則象徵著這段旅程中的短暫快樂。

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家寧, 眾量級, YouTuber, 網紅, 秘月期POPOO

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