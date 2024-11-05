「英國獨立搖滾天團」Glass Animals首度來台　明年3月Legacy開唱

記者蕭采薇／台北報導

一曲《Heat Waves》熱浪式的橫掃全球排行，驚創35億次收聽，並獲得葛萊美獎入圍肯定，來自英國的獨立搖滾天團Glass Animals（易碎動物），將首度降臨台北開唱。演唱會《Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI》將於明年在3月2日登台開唱。

▲英國的獨立搖滾天團Glass Animals（易碎動物），將首度降臨台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Glass Animals除了一直是聽團仔的必朝聖寶藏名單外，而團員們在今天一公布後就馬上開心說「終於，我們一直保密著亞洲巡迴，好幾次我都差點要洩密了，我們現在很興奮宣佈，我們要來了！等不急了！」

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生涯累積440億次收聽串流天量、獲得葛萊美獎「最佳新人」入圍肯定，來自英國牛津的Glass Animals由型男主唱Dave Bayley領軍，搭配著吉他手Drew MacFarlane、貝斯手Edmund Irwin-Singer，以及鼓手Joe Seaward等四人組成，不遵從主流音樂形式，輕鬆把搖滾搭上迷幻、電子以及另類節奏藍調。融合成Glass Animals專屬的音樂調色盤。

近年因一曲《Heat Waves》紅遍大街小巷，洗腦節奏引爆TikTok洗版挑戰，一路直衝告示牌熱門榜（Billboard Hot 100）長達五週冠軍，寫下「繼Spice Girls辣妹合唱團後，首支英國團體拿下五週告示牌冠軍」之傲人紀錄，數位串流超過35億次收聽，風光奪下告示牌熱門榜年終榜冠軍。



全新世界巡迴《Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI》終於登陸亞洲，將唱遍東京、吉隆坡、新加坡、曼谷。現場演出總是以充滿熱血與愛為招牌的Glass Animals說「有時候，我在網路上看到我們現場演出影片，我會把它錄下來，有時低落時我會欣賞它們，提醒自己很幸運，我們擁有一群很棒的聽眾與粉絲。」Glass Animals將於明年3月2日在Legacy Taipei開唱。