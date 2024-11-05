KID親做「雕形求子娃娃」：每次講都中　送阿夜他當場嚇傻！

記者蔡琛儀／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到樂團TRASH來動手做可愛的毛線娃娃，主持人KID和貝斯手博文一開始做出來的毛線娃娃形狀頗「特別」，最後KID索性直接放棄，「我平常在做這些小手工藝是蠻厲害的，會做得蠻可愛的，但是我想說太多人都做一樣的，中間有一度變得奇怪，我就乾脆奇怪下去。」

▲▼KID說自己做出來的「特殊」形狀娃娃是求子娃娃。（圖／ETtoday）

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KID更說：「我要封它為求子娃娃，誰收到的話在一兩個月之內，我覺得會有小孩。」峮峮也直呼KID每次在《星光雲！RUN新聞》鐵口說誰會生小孩，就真的會中。主唱阿夜冷不防說：「博文說他想要。」博文冷靜回：「我大概知道你會送誰，應該不是我。」

沒想到KID下一秒說，要送給才剛當爸一年的阿夜，「讓他更有壓力。」阿夜連忙說：「沒關係沒關係，我緩一下。」KID才說可能是剛結婚的團長頤原會接收，相當搞笑。

▲博文爆料魁剛讓全場都笑翻。（圖／ETtoday）

眾人做完毛線娃娃後，用玩遊戲來決定輸家，輸的人做的娃娃就要「永遠住在垃圾桶裡」，其餘四隻娃娃則送給粉絲。不過在玩5秒鐘快問快答時，博文被問到「請說出閉關時最不爽的三件事」，回答：「胖白（指鼓手魁剛）打呼、胖白放屁、胖白偷吃東西。」讓全場笑翻，阿夜更說這些答案與現實情況百分之百符合，相當搞笑。