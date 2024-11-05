曾莞婷淚崩動念退演藝圈！　他傻眼「房子買六棟還要退」起疑要嫁了

記者孟育民／彰化報導

曾莞婷、洪都拉斯主持公視2025春節特別節目《Super Run2 超吉跑》，今（5日）邀請來賓鄭人碩、施名帥、郭子乾、鍾瑶、孫可芳、黃姵嘉、丁也恬、曹佑寧、周厚安、朱宥丞、彭裕愷、李星緯等到彰化二林錄影，眾人拋下偶包，在水田打排球、騎馬打仗相當激烈，而曾莞婷昨出席《影后》記者會淚崩，驚爆有想退出演藝圈的念頭，她今坦言只睡了兩小時就來出外景，甚至連妝都沒卸，再度吐露心聲。

▲公視2025春節特別節目《Super Run2 超吉跑》到彰化錄影。（圖／公視提供）



曾莞婷馬不停蹄，才剛結束宣傳工作，又到彰化出外景，還頂著「影后」妝容，表示只睡了兩小時就開工，他笑說多吸收陽光比較正面。談及昨天記者會淚崩一事，她則說：「在走出來當中，因為入戲太深，在演一個演員，很多時候那個心情太真實了。」一旁郭子乾傻眼說：「她房子買六棟她還要退出？是找到好人家要嫁了嗎？」聽到此處讓童星彭裕凱立馬天真詢問：「真的哦？妳有六棟房子哦？大富翁嗎？」

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▲▼曾莞婷才睡兩小時就開工，但仍充滿活力 。（圖／公視提供）



曾莞婷意外被開啟買房話題，被問到是否有要在彰化置產第七間，她笑回：「我還沒涉略到。」彭裕凱再次逼問：「所以你真的有那麼多房子嗎？別墅還是透天？」童言童語笑翻眾人；而她主持的節目《小姐姐請回答》僅播出4個月就收攤，她說短時間內不會再接棚內主持，但認為任何機會都是上天最好的安排，「現在就會多留一點時間給自己。」也透露下半年還有很多戲劇作品要上，所以還有一點扣打可以偷懶一下。

▲曾莞婷記者會淚崩。（圖／資料照／記者湯興漢攝）