《永夜星河》虞書欣重現《蒼蘭訣》名場面！　網被虐哭：小蘭花回來了

記者田暐瑋／綜合報導

穿書陸劇《永夜星河》11月1日起開播，走的是古偶輕喜劇路線，意外翻紅火速掀起追劇潮。日前播出第7集，虞書欣和丁禹兮的重點對手戲重現《蒼蘭訣》中的經典場面，讓不少網友看哭，「看完永夜星河第七集就是一整個夢回蒼蘭訣的感受」、「我要哭死了這裡」。

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▲丁禹兮《永夜星河》。（圖／翻攝自永夜星河微博）



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《永夜星河》第7集意外揭露慕聲（丁禹兮飾演）的真實身世之謎，其實是半人半妖，頭上的髮帶更是「解鎖驚人妖力」的關鍵開關，該集他和水妖王進行精彩對戰，卻因為被發現半妖身世，擔心被突然回家的姊姊慕瑤發現，使用了「反寫符」進入倒影之域。

【《永夜星河》重現《蒼蘭訣》虐心場面】

抓妖師在倒影之域法力驟減只會剩下1成，慕聲拚盡全力對戰水妖王，卻只有挨打的份，到最後奄奄一息全身是血，在關鍵時刻拚盡全力還擊，終於打敗水妖王，卻也虛弱地僅存最後一口氣，原本他想一死了之，但在凌妙妙（虞書欣飾演）的真心告白後，決定拚一次生還機會。

▲《永夜星河》中虞書欣爬著要救慕聲。（圖／翻攝自微博）



慕聲說出唯一的逃生方法就是摘下他的髮帶，沒想到凌妙妙一碰到，就被強大力量彈飛，但凌妙妙繼續撐著受傷身軀爬行到慕聲身邊，再度忍著劇烈痛楚摘掉髮帶，而就是這一幕讓許多網友直呼是復刻虞書欣在《蒼蘭訣》中，不顧生死爬著也要救王鶴棣的經典虐心場面。

這個橋段播出後迅速衝上熱搜，許多網友入戲鼻酸，「死去的回憶是又要攻擊我一次嗎」、「淩妙妙這段真的夢回蒼蘭訣 哭死了」、「好好哭啊 我受不了了」。

▲《蒼蘭訣》中虞書欣要救王鶴棣。（圖／翻攝自微博）