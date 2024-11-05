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張棟樑自認「孤獨指數高」　一個人去迪士尼...半途突然反悔！

記者蔡琛儀／台北報導

張棟樑首度推出粵語歌曲〈集體孤獨〉，該曲由多位音樂人共同創作，並由香港音樂人李拾壹擔任配唱製作人。張棟樑表示，雖然過去曾經翻唱過許多粵語歌曲，但原創歌曲的錄製過程與翻唱完全不同，需要找到適合自己的咬字和共鳴的位置，他也大讚粵語歌曲能夠表達的意境比國語歌曲更為浪漫。

▲▼張棟樑首支粵語情歌〈集體孤獨〉。（圖／HEADLINE音樂提供）

▲張棟樑推出首支粵語情歌〈集體孤獨〉。（圖／HEADLINE音樂提供）

張棟樑在馬來西亞成長，從小在多語言環境中接觸了許多粵語歌曲，對粵語歌有著深厚的感情和回憶，他認為國語歌曲和粵語歌曲的最大差異在於「咬字」，這也是他在錄製〈集體孤獨〉時最大的挑戰。他表示，咬字的不同會讓歌曲帶來完全不同的畫面和感覺。

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〈集體孤獨〉是一首描繪現代人孤獨感的歌曲，張棟樑希望透過這首歌曲，讓曾經深陷孤獨所苦的人有所共鳴，他認為孤獨不一定是難過的，它只是一種狀態，也自評自己的孤獨指數有六、七分，並表示自己能夠很自在地和自己獨處，獨自一個人在家2至3天完全不是問題。

▲▼張棟樑首支粵語情歌〈集體孤獨〉。（圖／HEADLINE音樂提供）

▲張棟樑自認很能享受孤獨。（圖／HEADLINE音樂提供）

不過，說起網路上各種孤獨指數的表現，張棟樑笑說像看電影、吃飯他都能享受其中。他也透露曾經真的一個人去遊樂園，當時的他已經買好前往迪士尼的門票和車票，卻在中途下車，打消念頭，「一個人去遊樂園我也覺得不是孤不孤獨， 是根本就不需要，你就別去啊！」笑認自己對遊樂園沒有特別的憧憬，若是朋友邀約結伴前往，他會相當樂意。

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