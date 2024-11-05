NONO強制猥褻2女獲不起訴！　受害女「精神折磨」發聲：不知還能撐多久

記者孟育民／台北報導

藝人NONO在去年6月間演藝圈me too風波中，因「小紅老師」率先揭發，接連遭多名女子指控涉嫌性侵，士林地檢署今年5月起訴NONO涉嫌性侵6名女子，案件仍在法院審理中，另有2名女子指控NONO強制猥褻的部分，日前經高檢署移轉管轄到士檢，但因查無犯罪嫌疑，5日以罪嫌不足等理由處分不起訴。稍早，小紅老師、受害女也發聲了！

▲NONO遭判不起訴，小紅老師發聲。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

受害女得知判決結果，心碎表示：「我們倆第二次被判不起訴了，也不知道還能撐多久….，也許這是真的是最後一次了，只能說這幾次下來真的是精神折磨，一次次一幕幕的回憶那些令人窒息驚恐的畫面，這些事我從未跟家人還有老公說，直到這次上士檢開庭。」

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受害女透露，前一天才跟24歲姪女說起，「她聽到的第一瞬間眼鼻都紅了，然後抱著我顫抖著身體說『姑姑。妳怎麼能獨自承受10多年下來，都不跟我說，我長大了能分擔妳的事，妳總這麼堅強勇敢』她心疼的抱著我，就像她小時候受委屈了受傷了。」

最後她說：「如果律師評估後希望在上訴，我會全力以赴跟大家並肩作戰到最後一刻。」

▲NONO 狼性行徑掀外界討論。（圖／翻攝自Facebook／NONO）



小紅老師也表示：「我衷心的期望能合併偵辦此案，相同的加害者帶給多數女性長年的噩夢，此風不可長，我相信台灣是個法治的社會，切莫姑息養姦。」她說雖然一路非常艱辛，但就算用爬的也要走到最後，「雖然目前這兩案的結果不盡人意，我相信檢查官也已經盡力了，謝謝檢察官。」