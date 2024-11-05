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舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（6日）播出「這個玩笑會不會開過頭？明星樂極生悲事件簿」，舒子晨一句玩笑話害籃籃以為被退團：「我跟籃籃、何美有個組好玩的團體，有一次我跟何美去上憲哥的節目，那天籃籃沒去，憲哥就說『最閒的人才會來』，我開玩笑說『她現在太忙了，我們要徵選新團員』，之後我還轉發這個片段在限時動態上。」不料籃籃看到這則動態後信以為真，直接退出群組。

▲▼吳宗憲。（圖／中天綜合台提供）

▲舒子晨一句話讓籃籃走心。（圖／中天綜合台提供）

舒子晨還原當時情況，「籃籃看到馬上退出群組，後來我們有約出來聊開，我們一見面就開始哭，她才說退出的原因是她很看重這個團體，但卻看到我說要徵選新團員，我馬上土下座跟籃籃說對不起。」

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歐漢聲聽完則覺得是因為籃籃很重視彼此的友誼才會這麼介意：「貌合神離的團體怎麼開玩笑都沒差，妳看咻比嘟嘩。」此話一出，吳宗憲立馬反駁：「咻比嘟嘩在我的帶領之下，是台灣存活最久的團體，而且每個人都有成就，妳看以前他那團叫羅密歐，搶妹的搶妹、內鬨的內鬨。」

▲▼舒子晨、籃籃、何美曾組過團體。（圖／翻攝自IG)

▲舒子晨、籃籃、何美曾組過團體。（圖／翻攝自IG)

余祥銓一句話就讓老婆柔柔氣到不行：「我老婆產後身材還沒恢復時，我拍了她的肩膀說『很厚實』，她的臉變了，我不安感整個上來，我做什麼她都過來罵，我做牛做馬、做了各種補救方式，她氣都沒有消。」而柔柔甚至氣到在受訪時忍不住向媒體訴苦：「過了一個禮拜，我們去錄影，記者訪問時，她把這件事講出來，記者就吐槽我，新聞片段播出後，我還被網友炎上。」

▲▼吳宗憲。（圖／中天綜合台提供）

▲余祥銓白目發言惹怒老婆。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓聽完都覺得是他活該不懂得體諒老婆，歐漢聲則分享自己的做法：「你下次結婚就懂了，我也是第2次結婚才懂，像我老婆現在在月子中心，她只要說『我好胖』，我都會一直講『妳哪裡有胖，妳超瘦的好不好』。」

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籃籃, 樂天女孩, 舒子晨, 何美, 小明星大跟班

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