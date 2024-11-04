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張信哲演唱會唱到一半⋯　台下坐著「大咖男神」5萬人看傻狂尖叫

記者吳睿慈／台北報導

「情歌王子」張信哲2日起一連兩天在四川成都開唱，本場演出為《未來式終極版世界巡迴演唱會》由1.0、2.0再到終極版，一唱三巡六年中，他第3度空降成都，張信哲表示非常珍惜和成都相聚的緣分。開唱第二天，台下更突然出現「大明星」，讓全場為之騷動，5萬歌迷陷入瘋狂。

▲▼「情歌王子」張信哲2日起一連兩天在四川成都開唱。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲2日起一連兩天在四川成都開唱。（圖／潮水音樂提供）

張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》第三度降臨成都，親切講著四川話，稱讚居民都很「巴適」（意指：舒服安適），同時還掛心10年前領養的貓熊「冰晶」，託團隊特別前往貓熊基地探訪，只是可惜當天「冰晶」未見客，出來的都是她「冰」字輩的兄弟姐妹，看著熊貓們各自安好、感情融洽，他才放下心。

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▲張信哲四川開唱，。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲四川開唱，心中還掛念10年前領養的貓熊「冰晶」。（圖／潮水音樂提供）
  
連續2天在成都開唱，張信哲一連演唱〈信仰〉、〈寬容〉、〈不要對他說〉三首經典金曲，帶領全場五萬人壯觀大合唱，並大喊：「阿哲，我愛你！」在歡呼聲乍歇時，他感性說：「可以跟成都的大家一起唱歌、一同呼吸，這真的是非常非常開心的一件事，所以也請大家好好享受今晚的音樂饗宴！」緊接更帶來動畫片《寶蓮燈》主題曲〈愛就一個字〉，引發震天大合唱。

▲張信哲2日起一連兩天在四川成都開唱。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲開唱，台下來了「小迷弟」張遠，全場躁動。（圖／潮水音樂提供）
  
直到演唱〈做你的男人〉時，《快樂男聲》張遠突然現身巨型螢幕比心，他身為張信哲的「小迷弟」現身觀眾席，讓全場都為之尖叫、轟動不已

▲張信哲、張遠。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲、張遠後台互動溫馨。（圖／潮水音樂提供）

值得一提的是，演唱會結束後，張遠特地帶著花至後台跟偶像張信哲打招呼，花牌上寫著「祝偶像永遠二十、一直唱到八十」讓阿哲哥打趣說：「我才不要咧，我不要唱到『八十』，只想要『巴適』。」意指不想那麼辛苦，讓團隊聽聞都哈哈大笑。

張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》航母緊接又將開往各處與粉絲同樂，張信哲更感謝說，「未來式六年多來，謝謝你們一站一站的跟著我、一站一站地為我加油，接下來的每一站，我也將把不同的驚喜和感動帶給你們。」

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