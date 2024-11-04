金泰梨《正年》扯嗓唱到吐血　「觀眾全看哭了」收視率衝破15.1%

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+熱血韓劇《正年》由金泰梨主演，她飾演「天才歌姬」尹正年，為了追尋夢想，獨自離鄉來到大城市，卻屢屢碰壁，最新一集，迎來戲劇高潮，她與辛叡恩將共同試鏡競逐新劇男女主角，如果成功即有望成為業界的明日之星，怎料遭小人陷害，使得嗓子啞掉，她在台上用盡全力，最終唱到吐血，神演技逼哭所有觀眾，令網友直呼「目前最好哭的一集」。

▲▼《正年》最新一集，金泰梨的演技封神。（圖／Disney+提供）



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金泰梨飾演的「正年」性格活潑開朗，她與實力同樣優異的許英諝（辛叡恩飾演）亦友亦敵，兩人共同試鏡競逐新劇男女主角，她卻迎來前所未有的焦慮，前輩「徐慧朗」刻意告訴她必須用盡力氣、沒日沒夜練習，導致她的嗓子最終撐不住。

▲金泰梨《正年》最新一集扯嗓唱到吐血，收視率衝破15.1%。（圖／Disney+提供）



所有人都叫她休息，正年還是站上了舞台，苦苦哀求評審給她機會，扯著嗓子，她最後完成了前所未見的精彩演出，卻也在最後一刻唱到吐血，對於渴望成功的迫切心情，感染所有觀眾，台上、台下全部哭成一片，戲劇迎來最高潮片段，第8集全國收視率最高衝破15.1%。

隨著戲劇邁向高潮，金泰梨近日也接受訪問，被問及自己與「正年」的相似度，她坦言至少在「70%至80%」之間，正年的樂觀、積極也是她一直想學習的目標，此外她也誇讚《正年》的劇組猶如「世外桃源」，不僅有豪華的佈景、精彩的歌舞，還有非常棒的夥伴，讓她工作起來非常舒服。

▲金泰梨戲外受訪表示，最喜歡的角色是文鈺瓊。（圖／Disney+提供）



至於她最喜歡的角色？金泰梨不假思索就大喊帥氣俊美的「文鈺瓊」，最後也安排讓她看眾多《正年》粉絲寄來的應援信，讓金泰梨內心滿滿感動，「我會繼續努力下去，也請大家繼續關注《正年》吧」。戲劇已於Disney+ 獨家熱播中，並於每週六、日更新。