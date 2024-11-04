《孔雀魚》姚淳耀「徹底黑化」　觀眾看傻：根本跑酷高手

記者許逸群／台北報導

台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》劇情進入白熱化，隨著小雪 (安心亞飾) 和亞男 (尹馨飾) 的調查深入，更多線索浮現。張力 (莊凱勛飾) 留下的隨身碟和遺言令亞男深感疑惑，不禁對家棟 (藍葦華飾) 的行為產生懷疑，決心找他對質。

▲犯罪懸疑劇《孔雀魚》劇情進入白熱化。（圖／華視、公視台語台提供）

新登場的角色警察局長的兒子嚴家俊（姚淳耀飾），竟然就是連環殺人案件的兇手黑衣人！表面上他是一名品學兼優的模範生，然而內心卻隱藏著黑化的殺手。長期受到父親嚴家文（李興文飾）的壓力，他漸漸承受不住，開始顯露出精神異常的跡象，逐步走向崩潰。

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▲姚淳耀劇中角色「徹底黑化」嚇壞觀眾。（圖／華視、公視台語台提供）

徹底黑化的姚淳耀一登場便引發熱烈討論，在與警察的巷弄追逐戰中，矯健的身手讓觀眾讚歎「根本就是跑酷高手」，劇情內容也引發觀眾對於教育子女的反思。在接受訪談時，姚淳耀對嚴家俊心中的計畫表達深切的同情，甚至想對阿俊說：「你已經做得夠好了。」李興文則強調：「養不教，父之過！」

面對來自家人的期望，無形中背負著這些重擔。尹馨坦言，當初成為演員的選擇，讓她在親人期望與個人夢想間掙扎不已。當初選擇這條路時，家人對其未來充滿疑慮，特別是父母擔心演藝生涯的前景，認為女兒應選擇穩定、保障性高的工作，甚至希望她走上當老師的道路。

儘管如此，尹馨選擇了堅持夢想。她也提到自己曾經遺憾未能進入台大政治系，但朋友告訴她，政治圈的生涯也許會讓她過上截然不同的生活，反而讓她更珍惜現在演員帶來的成長與挑戰。