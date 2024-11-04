五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

記者陳芊秀／綜合報導

五月天主唱阿信昨日（3）深夜發文致歉。五月天原訂11月2、3日在花蓮舉行「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會，受到康芮颱風影響，演唱會延期，當地飯店引發退訂潮，而他承諾「我們一定會再回去！」

▲五月天主唱阿信深夜發文。（圖／翻攝自Threads）

主唱阿信發文「如果不是意想不到的十一月颱，現在一路向東，已經唱完了最後一站。」他向滿心期待的歌迷致上歉意，為了現場觀眾的安全，他們不得不改變計劃，「夥伴將搭好的舞台拆開、分解、裝箱、收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得」。

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而阿信承諾：「我們一定會再回去！」他表示五月天正在重整行程，想讓每次意想不到，帶回更多的溫暖與感動，最後寫下「一路向東、一路向心，相信山還在那裡、海還在那裡，就讓我們再次一路向東，約好再相遇」。

▲五月天阿信承諾：「我們一定會再回去！」（圖／翻攝自Threads）

「一路向東」公益演唱會原訂在花蓮舉行，當地靠近演唱會的市區飯店訂房率超過8成，為復興觀光注入一股力量，不料康芮颱風襲台，花蓮部分地區受災嚴重。全縣訂房率降至剩下3成，業者更嘆花蓮旅宿業今年唯一的曙光沒了。而五月天演唱會宣布延期，目前尚未公布新的日程，歌迷紛紛留言「下次見」、「我們五迷也永遠與你們同在，因為我們五迷也是《五月天》」、「我們一定會見面的」。