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王心凌音樂節風波首發聲！　登台唱4首就走人遭喊退票…合約曝

記者陳芊秀／綜合報導

歌手王心凌2日在大陸江西宜春「月亮之都IHMAO」音樂嘉年華登台，被觀眾投訴身為壓軸嘉賓，上場後唱4首歌就退場，加上舞台現場歌手鏡頭少，引發觀眾齊喊退票。王心凌昨日（3）親上火線發文。

▲▼王心凌音樂節風波首發聲。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌大陸江西音樂節以壓軸歌手登台，唱4首歌後退場引發觀眾群喊退票。（圖／翻攝自微博）

王心凌：「每一個演出，無論在風裡在雨裡，對我而言都一樣重要，因為是你們來聽我唱歌，我繼續去忙，晚上見。」她的工作室在此之前發聲明強調，「王心凌每一次演出均按合約簽訂演唱數量，且在演出時會確保嚴格按照合約內容執行。」對於網路上的負面指控，公司方直言「不解、憤怒」，最後硬起來表示「將對惡意放大、曲解相關信息的人士進行蒐證，對重大誹謗採取法律動作，絕不寬待」。

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▲▼王心凌音樂節風波首發聲。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌音樂節風波首發聲。（圖／翻攝自微博）

▲▼王心凌音樂節風波首發聲。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌歌迷氣得要求退票。（圖／翻攝自百姓關注微博）

▲王心凌工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

根據音樂節觀眾投訴，原本網路宣傳王心凌將會演唱將近10首歌曲，但實際上王心凌演唱4首歌，且會場大螢幕很少拍攝歌手鏡頭，甚至僅拍攝觀眾席，觀眾為此相當不滿，現場群起喊「退票」。而王心凌工作室聲明提及「現場演唱曲量為前期約定數量」，陸網解讀指的是主辦方與歌手簽約唱4首歌，且歌手也依照合約唱了4首，認為是主辦方的問題。

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