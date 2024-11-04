【本周夯星聞】《黑白大廚》三星爆醜聞！　2女星後台吵架影片流出

記者王靖淳／綜合報導

娛樂圈這週發生許多變化，天王周杰倫（周董）12月將在大巨蛋開唱，15萬張門票於20分鐘內搶購一空，杰威爾音樂事後驚喜宣布加開部分視線遮蔽區門票、《黑白大廚：料理階級大戰》中「三星（트리플 스타）」姜勝元（音譯）被前妻踢爆是世紀渣男，而且男女通劈、網路瘋傳兩名女星在後台吵架的影片，畫面曝光後，許多網友紛紛認為影片中的人應該是謝盈萱和楊謹華。

▲本周夯星聞。（圖／ETtoday星光雲製表）

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TOP1：快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」 開賣時間公布

天王周杰倫（周董）即將在12月在大巨蛋連唱4天，門票在10月23日中午開賣，湧進89萬人搶15萬張票，並在5分鐘內完售，造成全台「周董旋風」。為此，拓元售票系統的執行長邱光宗事後表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」

杰威爾音樂在上個月30日驚喜宣布，於11月2日加開部分視線遮蔽區門票及少量一般區票券，消息曝光後，讓不少歌迷相當開心，紛紛感到重燃希望。為此，售票系統也事先聲明，「本區因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法完整觀看舞台。影響範圍: B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部份座位。」

▲周杰倫將在12月登上台北大巨蛋開唱。（圖／拓元官網）

TOP2：《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！ 8年都在劈腿提1怪癖要求

根據韓媒《Dispatch》報導，姜勝元和前妻A某其實沒登記結婚，維持事實婚3個月即分開。A某透露，兩人從2014年交往到2022年，中間分分合合爭吵不斷，每次只要有糾紛，姜勝元就會寫信。《Dispatch》確認其中10張信，部分內容寫道「（道歉文）中寫著在關著燈的倉庫用監視器偷看穿著火辣的女客人」、「（反省文）我是垃圾，喜歡女生又有骯髒的貪慾，對給我這麼多愛的人做了不該做的事」和「（決心）我會用行動證明我想與妳共度一生，讓妳可以相信。」

透過多張信件以及A某的說詞，不難發現姜勝元多次劈腿，不只如此，他甚至曾要求A某「和別的男生上床」，這點清楚寫在其中一篇反省文的第20點。然而，姜勝元受《Dispatch》訪問時則表示，「絕對不是事實，我現在手上沒有反省文，想不起來寫了什麼。」

▲姜勝元參加《黑白大廚》後人氣飆漲。（圖／翻攝自Instagram／scottiey_）

TOP3：2女星後台吵架影片流出！ 「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

一位妝髮師最近在Threads上傳一支後台偷拍的影片，配文寫道：「強烈建議大家私人恩怨不要帶進工作場域欸，真是頭痛。」影片中，有兩位女星在休息室內大吵，其中一人吼說：「他X的！妳怎麼可以隨便說不演就不演啊？為什麼？」對方則回說：「我受夠了！我好不容易拿到一個最佳女主角獎，結果隔天版面全部都是妳！說妳是遺珠之憾，說我搶了妳的獎座！」

影片曝光後不久，立即掀起網友朝聖按讚，同時也紛紛留言討論其真實性，儘管畫面中沒有拍到女星們的正面，內文也未提及兩人的名字，不過仍讓許多網友馬上就聽出應是楊謹華和謝盈萱的聲音，紛紛猜測「感覺應該是在對戲吧」、「這是在宣傳《影后》吧」、「開頭應該先呼巴掌，我才相信是女生吵架。」

▲許多網友認為影片中的人是謝盈萱、楊謹華。（圖／翻攝自Facebook／謝盈萱Ying Xuan Hsieh、楊謹華 Cheryl）