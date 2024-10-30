《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》讓參賽的廚師和所經營的餐廳都爆紅，其中「三星（트리플 스타）」姜勝元（音譯）更是收到了綜藝和雜誌邀請，高人氣和亮眼外型也擄獲了許多粉絲，沒想到今（30日）卻被爆是世紀渣男，而且男女通劈。

▲姜勝元參加《黑白大廚》後人氣飆漲。（圖／翻攝自Instagram／scottiey_）



據韓媒《Dispatch》報導，姜勝元和前妻A某其實沒有登記結婚，維持事實婚3個月後即分開。A某透露，一開始認識姜勝元時對方還只是小留學生，得知姜勝元有到知名米其林餐廳工作的夢想後，便動用人脈想幫上忙，更買了2個精品包送給有人脈可以幫忙的女生。

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收到精品包的女生也受訪證實，當時A某的確說「我男友就麻煩妳了」，而姜勝元的確也是靠著她們的人脈才有機會到米其林餐廳面試。對此，姜勝元否認，並說自己是靠實力獲得認可的︰「我在米其林餐廳當了3個月無薪實習生，我真的拚盡全力，一個月就被升為正式員工了，這樣還是因為精品包嗎？不，是因為我獲得首席廚師的認可。」

A某和姜勝元從2014年交往到2022年，中間分分合合爭吵不斷，每次只要有糾紛，姜勝元就會寫信。《Dispatch》確認了其中10張信，部分內容寫道「（道歉文）中寫著在關著燈的倉庫用監視器偷看穿著火辣的女客人」、「（反省文）我是垃圾，喜歡女生又有骯髒的貪慾，對給我這麼多愛的人做了不該做的事」和「（決心）我會用行動證明我想與妳共度一生，讓妳可以相信」。

從多張信件和A某的說詞，可發現姜勝元多次劈腿，不只如此，他還曾要求A某「和別的男生上床」，這點清楚寫在其中一篇反省文的第20點，然而，姜勝元受《Dispatch》訪問時則說「絕對不是事實，我現在手上沒有反省文，想不起來寫了什麼」。

而投訴姜勝元是渣男的不只A某，還有前女友之一的B某。B某透露，原本和姜勝元交往得好好的，也沒有吵架跡象，但突然有一天就被告知分手，且再也聯絡不上對方，過不久就得知姜勝元要結婚和開餐廳的消息，原本打算就這樣遺忘，卻看到姜尚元上《黑白大廚》還以良好形象活動，讓她相當傻眼且心痛不已。

姜勝元對此回應，「我和B某沒有交往很久，大概1、2個月吧，我們的想法有很大的不同之處，因此就沒聯絡了」。

南韓網友看了新聞後都說，「垃圾怎麼這麼多」、「好髒」、「看了以後只覺得他是個瘋子，靠前妻才有機會到知名餐廳工作，結果還一直劈腿」、「做了這種事還敢上節目，這非凡的『勇氣』真令人佩服」、「該有多厚臉皮才敢上節目」。