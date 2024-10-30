快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）即將在12月在大巨蛋開唱，上週門票開賣，湧進89萬人搶15萬張票，並在5分鐘內完售，造成全台「周董旋風」，黃牛更喊價一張票到30萬元，亂象頻傳，稍早杰威爾宣布，加開部分視線遮蔽區門票，並在本週六中午12點開賣，不過票券數量並未公布。

▲周杰倫演唱會一票難求。（圖／杰威爾提供）

周杰倫上週正式開賣，最高同時上線超過89萬人（890,583人），5分鐘完售近15萬張票，打破劉德華台北演唱會開賣在線人數84萬人、張學友80萬人的新紀錄，相當驚人；拓元售票系統的執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」

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而下午清票開賣，3000張票吸引最高同時上線人數有近80萬人（798,856人）瘋搶，中獎率只有0.3%，這也是重新釋票有史以來的最高人數，再創下新紀錄。

杰威爾音樂全文：

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站

〝部份視線遮蔽區加開門票公告〞

開賣時間：2024年11/02（週六）中午12:00

【視線遮蔽區座位說明】

本區因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法觀看完整舞台。

影響範圍: B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部份座位。

詳洽:拓元售票系統https://tixcraft.com/activity/detail/24_jaychou