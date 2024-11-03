展瑞認上心靈課三度發聲「我沒變」！　霸氣喊：只是更明顯做自己

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級成員家寧最近捲入心靈課程風波，網紅「這群人」成員展瑞也坦言上過課，事後更多次透過社群發聲，表示善惡是個人選擇，並非所有提升課或靈性愛好者都是犯罪份子，認為不該以偏概全。昨（2）日更發文強調自己沒有變，只是更明顯地做自己。貼文曝光後，再度掀起網友討論及關注。

▲展瑞日前坦承上過心靈課程。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

面對外界提出有關上過心靈課程的質疑，展瑞在文中表示，許多人可能覺得他有所改變，不過他強調，自己並未改變本質，而是更加坦然地展現真實的自我，「你以為我變了，但其實我沒有變，我只是更明顯的做我自己而已。」貼文曝光後，掀起兩派網友留言討論，除了有人表示支持，紛紛寫下鼓勵留言之外，還有派網友認為展瑞雖然變了，不過也強調這種現象很正常。

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▲展瑞認為自己沒有變。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

事實上，展瑞日前才針對身心靈課程和靈性活動的負面言論透過Threads發文澄清。他認為，不應因個別事件而以偏概全，讓整個產業或圈子蒙受不必要的污名，並呼籲大家保持客觀態度。展瑞分享自己曾參加過多種課程，同時也澄清自己並未在其中服務，僅僅是學習者的身份，並非某些人所想的教徒或員工。

▲展瑞發聲。（圖／翻攝自Threads／monday_rays）

展瑞表示，有關身心靈的課程幫助許多人，不該被一竿子打翻，否則會對默默付出並幫助他人的專業人士造成傷害。針對部分批評者對身心靈課程的病態和邪惡指控，展瑞直言反問：「說喜歡身心靈都有病都邪惡，那在攻擊別人的同時你不邪惡嗎？」他認為，每個人都有權選擇自己的信仰與興趣，而無需被惡意抨擊。