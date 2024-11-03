中島美嘉台中壓軸現身！再唱不敗神曲《NANA》OST　全場哭了

記者吳睿慈／台北報導

春浪音樂節邁入19個年頭，11月2、3日在台中森渼原盛大登場，邀請平成歌姬中島美嘉、金曲歌王MC HotDog熱狗、動漫OP製造機Creepy Nuts等精彩陣容，活動更結合露營、環保、藝術裝置、在地市集等元素，希望在秋高氣爽的週末，透過自然環境與多元音樂碰撞出療癒美好的音樂節體驗。

▲春浪音樂節2、3日在台中登場。（圖／友善的狗提供）



第一天由人氣樂團芒果醬Mango Jump、麋先生、告五人、韓國樂團cotoba、中島美嘉等音樂人輪番上陣。夕陽西下，麋先生將現場拉進浪漫的氛圍，帶來〈都是浪漫害的〉、〈麋途〉與〈嗜愛動物〉等經典歌曲，層層堆疊的快節奏，搭配迷人的舞台魅力，讓人深陷其中而無法自拔。接著，人氣樂團告五人帶來一場令人心動的演出，清澈的嗓音和富有感染力的旋律，現場瞬間被真摯的情感包圍，隨著〈披星戴月的想你〉全場大合唱，觀眾紛紛打開手機燈，閃爍的光芒彷彿夜空中的星星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中島美嘉獻唱經典歌曲《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉，歌迷感動到哭。（圖／友善的狗提供）



中島美嘉最後在萬眾矚目下壓軸登場，隨著《NANA》主題曲〈GLAMOROUS SKY〉的音樂響起，現場觀眾情緒瞬間沸騰，喚起不少粉絲的青春回憶，甚至有不少觀眾感動到落淚，她更驚喜翻唱日本人氣偶像團體欅坂46〈不協和音〉，以獨有的風格重新詮釋，注入不同於原曲的全新味道，掀起現場另一波高潮。

▲▼中島美嘉2日現身春浪音樂節開唱。（圖／友善的狗提供）



中島美嘉也分享：「這是第一次參加日本以外的音樂節，很開心春浪音樂節的邀請。颱風過後能走到今天一切都不容易，感謝可以讓我站上這個舞台的工作人員，也很感謝各位觀眾，請享受到最後！」後以經典名曲〈曾經我也想過一了百了〉，強大的情感讓每個人都陷入中島美嘉的魅力中無法自拔。最後以動人的〈雪の華〉收尾，讓全場觀眾的心緊緊相連，高呼安可。

春浪音樂節持續以多元曲風為特色，第二天的演出陣容同樣令人期待，包括動漫OP製造機Creepy Nuts、金曲歌王MC HotDog熱狗、金曲評審團獎得主大象體操、海內外知名度極高椅子樂團The Chairs、金曲最佳台語女歌手鄭宜農以及新生代台饒廠牌夜間限定將帶來不容錯過的精彩演出，為春浪音樂節增添更多色彩。