周董演唱會嘉賓找誰？媒體點名「他」：曾為周抄凳子挺身面對F4

▲周杰倫和陳冠希2人因為共同拍攝電影《頭文字D》結緣。（圖／CTWANT資料照）

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天王「周董」周杰倫將於12月在台北大巨蛋開唱，不僅門票瞬間賣光，更引發黃牛界大浩劫，可說是話題不斷。周杰倫在演藝圈人緣極佳，演唱會嘉賓會邀請誰也成為焦點。有媒體點名與周董因戲結緣的圈內好友陳冠希，表示當年周與F4成員在拍廣告時假意爆發衝突，陳冠希雖不明真相，卻勇敢挺身而出力挺周杰倫。而周杰倫在陳冠希復出發行專輯時，也回報以歌曲《I CAN FLY》，並與陳冠希共同填詞。

據《三立新聞網》報導，周杰倫和陳冠希2人因為共同拍攝電影《頭文字D》結緣，2人很快成為好友。後來百事可樂斥巨資拍攝「藍色飛揚」廣告，找來包含天王郭富城、天后鄭秀文，以及當時聲勢頗高的新一代藝人周杰倫、陳冠希、蔡依林、F4等9人一同遠赴約旦拍廣告。

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後來F4的周渝民曾在《康熙來了》透露，某天收工時，他與周杰倫2人閒得發慌，突發奇想要製造一場衝突來惡作劇。於是2人故意在片場吵得臉紅脖子粗，周渝民為了力求真實抄起桌上的玻璃杯「啪」的一聲狠狠摔在地上。周杰倫見狀不甘示弱，拿起一旁的凳子砸向周渝民，還作勢要拿店拿砸他。

F4的另外3人不明就裡，見到發生衝突匆忙起身幫周渝民，還警告周杰倫：「我們怎麼樣都4個人，你佔不到便宜。」而一旁陳冠希見到周杰倫落單，趕忙抄起凳子擋在周杰倫身前，「杰倫別怕，我幫你！」眼見事態即將失去控制，周杰倫、周渝民趕忙認罪「我們是開玩笑的啦！」，讓現場眾人全都傻眼。不過陳冠希為周杰倫挺身而出的舉動，也讓2人的交情更加穩固。

後來，陳冠希2008年捲入艷照門事件，一度黯然退出演藝圈。幾年後尋求復出時，娛樂圈眾人對陳都避之唯恐不及，但周杰倫卻沒有袖手旁觀，為他寫了一首歌〈I CAN FLY〉，並與陳冠希共同填詞。當年陳冠希受訪時表示，「我們花了很多時間和心思去寫好這首歌，我也十分喜歡。」

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