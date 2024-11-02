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山口達也消失6年「宣佈再婚」　昔涉猥褻、酒駕毀事業：會全力以赴

記者蔡宜芳／綜合報導

日本傑尼斯男團「東京小子」（TOKIO）前成員山口達也，因曾鬧出猥褻女高中生、酒後駕車等醜聞，從演藝圈消失。他2日宣佈與圈外女友再婚，也強調自己會一生面對酒精依賴的過錯，抱著感激的心活在當下。

外送用▲▼山口達也消失6年「宣佈再婚」　昔涉猥褻、酒駕毀事業。（圖／翻攝自X／yamaguchi_inc）

▲山口達也當年因連爆醜聞退出演藝圈。（圖／翻攝自X／yamaguchi_inc）

山口達也在去年成立公司「株式會社山口達也」，目的在於幫助和他一樣患有「酒精依賴」的人，他也為此考取多張資格證，並持續舉辦講座。在2016年離婚的他，2日透過官網宣佈再婚消息，他透露對方是一般企業職員，「若邁出新的一步的這件事能得到大家的溫暖守望，我將不勝感激。」

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此外，山口達也還表達了自己的決心，強調會持續面對酒精依賴這件事，「時間是有限的，人生不知道什麼時候會結束，但我打算全力以赴，無憾地活下去。」

▲▼山口達也消失6年「宣佈再婚」　昔涉猥褻、酒駕毀事業。（圖／翻攝自株式會社山口達也官網）

▲山口達也宣佈再婚。（圖／翻攝自株式會社山口達也官網）

山口達也在2008年3月與一名圈外女性結婚，同年5月迎來長子，2010年9月又迎來次子，不過雙方於2016年8月離婚。他在2018年爆出強吻女高中生的事件後，退出了東京小子和傑尼斯事務所；2020年又因酒駕被起訴，已消失在螢光幕前許久，回歸一般人的身份生活。

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TOKIO, 東京小子, 山口達也

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