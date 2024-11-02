蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給5萬薪水買包另外報帳

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber蹦闆近日公開自己與老婆的愛情故事，認識5天就去女方家提親，當時之所以會在一起，是因為他與前任女友分手之後，老婆一直在旁邊開玩笑說「如果是我，我就嫁給你」，沒想到兩人最後真的結了婚。此外，當蹦闆得知老婆月薪8萬元時，還忍不住吐槽道，「8萬是她可以完全存起來的錢，買包包、買衣服全部跟我報帳」。

▲蹦闆不知道老婆每個月薪水8萬元。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb，下同。）

蹦闆近日在IG發文分享他與老婆的愛情故事，他表示，當時他有另外一個女朋友，大家都叫他分手，可是分手之後沒有女朋友了要怎麼辦，這時候老婆就在旁邊開玩笑說「如果是我，我就嫁給你」，兩人就這樣開始了，認識5天去算命、去提親，到真的辦成的時候大概是半年之後，本來以為半年也差不多快分手了，結果兩人竟然真的慢慢一起走了過來。

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蹦闆的老婆說，兩人之間沒有做過什麼曖昧互動，但蹦闆曾抱怨她一直把腳放進棉被裡，「那時候叫我早上去店裡叫他，他叫不醒，房間像冰庫一樣超冷，我就默默把腳放進棉被裡。」蹦闆立刻補上一句，「你告訴我，正常女人家誰會把腳放在男生的被子裡面？」

▲夫妻倆在鏡頭前開玩笑打鬧。

蹦闆的老婆還提到，蹦闆其實很浪漫，明明對她很好卻死不承認，她生兒子的時候是剖腹產，產後很虛弱，大家都跑去看小孩，只有蹦闆還坐在她旁邊並說出經典名言，「因為兒子讓妳很痛，我不想去看兒子」，這句話讓她愛蹦闆愛到現在。蹦闆一聽馬上解釋，那天他宿醉，坐在旁邊是因為他宿醉爬不出去。

最後，工作人員詢問蹦闆是否會給老婆零用錢？蹦闆的老婆說自己有薪水，由於老婆的薪水是自己發的，蹦闆並不知道老婆的薪水是多少，當得知老婆每個月的薪水是8萬元之後，又忍不住開玩笑道這叫搶，「8萬是她可以完全存起來的錢，買包包、買衣服全部跟我報帳」、「一個月8萬合理嗎？這叫搶了吧」。

夫妻倆互動十分有趣，粉絲也紛紛留言送上祝福，「幸福的負擔」、「幫自己加薪，拒絕慣老闆」、「感覺感情好好」、「儲蓄是一種美德」、「沒想到蹦闆這麼鐵漢柔情」、「蹦闆原來裡面是喬巴，被稱讚就要害羞靠北人」。