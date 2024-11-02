ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給5萬薪水買包另外報帳

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber蹦闆近日公開自己與老婆的愛情故事，認識5天就去女方家提親，當時之所以會在一起，是因為他與前任女友分手之後，老婆一直在旁邊開玩笑說「如果是我，我就嫁給你」，沒想到兩人最後真的結了婚。此外，當蹦闆得知老婆月薪8萬元時，還忍不住吐槽道，「8萬是她可以完全存起來的錢，買包包、買衣服全部跟我報帳」。

蹦闆分享和老婆的愛情故事。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲蹦闆不知道老婆每個月薪水8萬元。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb，下同。）

蹦闆近日在IG發文分享他與老婆的愛情故事，他表示，當時他有另外一個女朋友，大家都叫他分手，可是分手之後沒有女朋友了要怎麼辦，這時候老婆就在旁邊開玩笑說「如果是我，我就嫁給你」，兩人就這樣開始了，認識5天去算命、去提親，到真的辦成的時候大概是半年之後，本來以為半年也差不多快分手了，結果兩人竟然真的慢慢一起走了過來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蹦闆的老婆說，兩人之間沒有做過什麼曖昧互動，但蹦闆曾抱怨她一直把腳放進棉被裡，「那時候叫我早上去店裡叫他，他叫不醒，房間像冰庫一樣超冷，我就默默把腳放進棉被裡。」蹦闆立刻補上一句，「你告訴我，正常女人家誰會把腳放在男生的被子裡面？」

蹦闆分享和老婆的愛情故事。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

▲夫妻倆在鏡頭前開玩笑打鬧。

蹦闆的老婆還提到，蹦闆其實很浪漫，明明對她很好卻死不承認，她生兒子的時候是剖腹產，產後很虛弱，大家都跑去看小孩，只有蹦闆還坐在她旁邊並說出經典名言，「因為兒子讓妳很痛，我不想去看兒子」，這句話讓她愛蹦闆愛到現在。蹦闆一聽馬上解釋，那天他宿醉，坐在旁邊是因為他宿醉爬不出去。

最後，工作人員詢問蹦闆是否會給老婆零用錢？蹦闆的老婆說自己有薪水，由於老婆的薪水是自己發的，蹦闆並不知道老婆的薪水是多少，當得知老婆每個月的薪水是8萬元之後，又忍不住開玩笑道這叫搶，「8萬是她可以完全存起來的錢，買包包、買衣服全部跟我報帳」、「一個月8萬合理嗎？這叫搶了吧」。

夫妻倆互動十分有趣，粉絲也紛紛留言送上祝福，「幸福的負擔」、「幫自己加薪，拒絕慣老闆」、「感覺感情好好」、「儲蓄是一種美德」、「沒想到蹦闆這麼鐵漢柔情」、「蹦闆原來裡面是喬巴，被稱讚就要害羞靠北人」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

裘莉49歲近況掀議！「疑熱戀小9歲歌手」活動照網驚：認不出

裘莉49歲近況掀議！「疑熱戀小9歲歌手」活動照網驚：認不出

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

劉德華太帥「連上廁所都被認出」！　喊話觀眾：不要勉強喜歡我

劉德華太帥「連上廁所都被認出」！　喊話觀眾：不要勉強喜歡我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂

裘莉49歲近況掀議！「疑熱戀小9歲歌手」活動照網驚：認不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蹦闆, 網紅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被酸「郭碧婷嫁的是向太」！　向佐直球回：別人怎看我無所謂
  2. 不斷更新／韓星活動11月售票看這裡！　燦烈2024二度來台南下開唱
  3. 趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？
  4. 12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了
  5. 福原愛開心慶36歲生日！微博曬短片「感謝媽媽」時隔3年破冰
  6. 劉德華太帥「連上廁所都被認出」！　喊話觀眾：不要勉強喜歡我
  7. 史丹利受邀上心靈課　「裝出來的微笑更詭異」中肯看法掀網友共鳴
  8. 孫可芳幫兒子剪指甲出奇招「闖禍」！　劉冠廷一看笑倒：黑掉了
  9. 曾險釀意外！　63歲劉德華登4公尺高台「驚險重現玩命滑跪」全場看呆
  10. 夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366