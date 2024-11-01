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福原愛開心慶36歲生日！微博曬短片「感謝媽媽」時隔3年破冰

記者劉宛欣／綜合報導

福原愛是日本桌球名將，近年事業重心放在大陸，常在微博分享工作、生活日常，她在1日迎來36歲生日，開心在微博曬出自製成長影片，記錄了與媽媽福原千代過去訓練的點滴，也同時吸引了許多球迷湧入留言，為她送上祝福。

▲福原愛迎36歲生日。（圖／翻攝自福原愛微博）

▲福原愛迎36歲生日。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛1日在微博慶祝36歲生日，上傳了短片，內文寫下：「今天是個特別的日子，感謝媽媽。」影片中可以看到她練球、練體能的畫面，還有小時候由媽媽帶著她出去比賽的珍貴影像，網友紛紛送上祝福留言「亦師亦友的媽媽！」、「我們的愛醬，孝心可佳」、「生日快樂，最喜歡妳的笑容，以後要多笑喔」。

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另一方面WTT世界乒聯也在官方微博曬出福原愛過去比賽的照片，為她慶祝生日，她隨之開心轉發該貼文。

▲福原愛迎36歲生日。（圖／翻攝自福原愛微博）

▲福原愛迎36歲生日。（圖／翻攝自福原愛微博）

▲福原愛曬出慶生影片。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛2021年曾被日媒《女性自身》爆料，指她媽媽在江宏傑一家護送下從台灣返回日本仙台老家，福原愛曾提議一起住，但是媽媽斷然拒絕。而她曾在接受陸媒採訪時，提及「媽媽從台灣回日本後，選擇在仙台生活，我和媽媽（回日本後）沒再見過面，也沒住在一起」。後來她曾公開一段影片，親自打造一個橢圓桌球桌送給行動不便的母親，爆料的媒體人表示，那時母女倆才再度見面。

相隔3年，福原愛9月更新微博，曬出紅豆湯照，慶幸小時候媽媽教自己煮飯，並提到媽媽身體狀況「現在媽媽沒法在廚房站太久，所以現在換我煮」。她表示媽媽愛吃的東西她都會做，母親還點菜炒茄子、燉茄子和紅豆湯。字裡行間流露出母女關係融洽。

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