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劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

記者劉宛欣／綜合報導

藝人劉樂妍2016年移居中國大陸生活，近來發展直播事業，努力賺取生活費，立場鮮明的她，不時會在社群稱頌當地的生活，沒想到繼遭欠薪風波之後，1日她再度出事，在微博上傳一系列車禍照片，原來她開車再度遭遇意外，這已經不是她第一次出車禍，所幸人沒有受傷，令她感激地直呼「感謝中國製造」。

▲劉樂妍曬出車禍現場照，相當怵目驚心。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍又出車禍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍1日在微博發文，曬出一段將近1分鐘的影片，影片中將車禍現場照片串起，畫面相當怵目驚心，藍色的中國國產車車頭全部被撞毀，零件全都露了出來，擋風玻璃也破裂，車內安全氣囊全開，足以見得事故發生當下的撞擊力道有多大。

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劉樂妍心有餘悸在內文寫下「發現自己手，腳都還在，也沒看見流血」，與她同在車上的還有愛犬們，所幸小狗們都沒事，她透露事故發生當下，有人一直喊著要她們快點下車，直呼「我以為電車會爆炸，我們躲在很遠的高速公路邊上看著它，等了很久，等到救援也沒爆炸」，她感激地表示「真不敢相信，我居然又死裡逃生了一次」，還提到該車是當地國產車「感謝中國製造」。

▲劉樂妍曬出車禍現場照，相當怵目驚心。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍曬出車禍現場照，相當怵目驚心。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍曬出車禍現場照，相當怵目驚心。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍發文後，雖有部分微博網友安慰，但大部分留言都提醒「妳怎麼總是發生事故？妳得找個專業司機開車呀」、「姑娘，妳這事故頻率有點高啊，還是花錢請個專職司機吧，公司都十幾號人了，不差這一個，狗命要緊，人命更要緊」、「妳這是幹啥呢？怎老出事故？偶爾一次兩次就算了，老這樣，真要好好檢討自己駕駛方面的不足了！」、「怎麼老出事故呢？要反思一下！」

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