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直擊／劉德華倒數開唱「鐵粉砸萬元製應援物免費送」　4歲童星也來了！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）今起在台北小巨蛋連唱4場，是他暌違11年的台灣演唱會，萬名「華嫂」無不期待不已，今天還有熱心粉絲自費萬元製作應援手環、手幅和手燈免費發放，只要是華仔天地會員，憑會員證即可兌換，且她三天都會在場，歡迎華仔天地會員一起來共襄盛舉。▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華粉絲自製應援小物免費送給華仔天地會員。（圖／台灣映藝提供、記者蔡琛儀攝）

▲▼劉德華粉絲。（圖／記者蔡琛儀攝）

有歌迷從香港、台南、台北等地集合，一起排隊購買周邊商品，雖然已在便利商店預購買過，但今天還是要再來掃貨，放話：「有什麼都買！」不過比起今天終於能見到偶像的心情，她們更擔心華仔明天要一天唱兩場的體能狀況，喊話華仔：「好好表現」、「辛苦了！」

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此外，有一名4歲丹麥混血小女孩Aasta，其實她也是一名兒童模特兒，不僅頭戴寫著「Andy，我四歲。」的閃亮髮箍，還手舉燈牌：「華仔叔公，我要抱抱。」她這次和媽媽、阿嬤、哥哥一起來看演唱會，媽媽說懷孕時的胎教歌曲就是華仔的歌，且每天都在放華仔的歌給孩子們聽，身為小小鐵粉的她，還當場清唱〈冰雨〉、〈獨自去偷歡〉，並說自己也會唱〈忘情水〉，相當可愛

▲▼劉德華粉絲。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼劉德華的4歲混血小女童粉絲，以及追了華仔40年的鐵粉。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼劉德華粉絲。（圖／記者蔡琛儀攝）

還有兩位鐵粉，愛了劉德華長達40年，卻都是第一次來看演唱會，今早從苗栗和新竹北上追星，她們表示心疼華仔明天要唱兩場，「他比較辛苦，但一定沒問題的，他沒在怕！」至於想跟華仔說什麼？兩人笑說：「華仔你是最棒的，你是最帥的，希望可以露一下。」

此外，

▲▼劉德華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華周邊下午就擠滿搶購人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼劉德華。（圖／記者謝婷婷攝）

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