獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩子瑜回台灣了！她近期剛結束〈Run Away〉打歌宣傳，1日突然無預警現身仁川機場準備返台，據《ETtoday》打探的消息，她此趟訪台另有目的，其實是為了支持好友Elkie（莊錠欣）情意相挺特地返台。

▲周子瑜1日被韓媒拍到準備返台。（圖／翻攝自Newsen）

Elkie在台闖蕩多年，她的單曲〈SPEED UP〉、專輯《#EK》皆特地在台灣舉辦發布記者會，對於粉絲的支持之情溢於言表，11月3日即將迎來生日會，預計在ZEPP NEW TAIPEI與歌迷共度美好時光。

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▲▼子瑜此趟是為閨蜜Elkie返台。（圖／翻攝自ELKIE莊錠欣IG）



場上除了歌迷會到場，據了解，多年閨蜜子瑜也會默默現身觀眾席給予支持，只是子瑜此趟返台為私人行程，1日從仁川機場出發時被韓媒拍到，返台的計畫才因此曝光。

子瑜與Elkie閨蜜情深，過去一起在異鄉韓國打拼，兩人相識近10年，過去TWICE在日本舉辦演唱會時，Elkie特地飛到當地給予應援。不僅如此，Elkie更與子瑜媽感情要好，她2023年在台灣舉辦生日會時，子瑜媽便親自現身，此回子瑜返台，也讓歌迷再次見證兩人的深厚友誼。