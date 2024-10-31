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柯汶利罕見放閃張鈞甯：有你真好！　《默殺》獲金鶴獎「很不容易」

記者蕭采薇／綜合報導

大馬導演柯汶利《默殺》（大陸版）在中國賣破60億台幣，台灣版《默殺：無聲之地》目前也在戲院上映中，他日前再下一城，於東京獲得「金鶴獎」最佳新銳導演。柯汶利更罕見放閃，主動提及女友張鈞甯表示：「最後的最後，我要謝謝鈞甯，有你真好！」

▲▼《默殺》導演柯汶利專訪-柯汶利。（圖／記者周宸亘攝）

▲《默殺：無聲之地》導演柯汶利。（圖／記者周宸亘攝）

2024年東京電影節「中國電影週」期間，金鶴獎公佈了最新的獲獎名單。其中，柯汶利憑《默殺》拿下最佳新銳導演，而張鈞甯也以出色的表現贏得最佳女主角。的另一名演員沈浩則憑精彩的演出獲得了最佳新人獎。

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柯汶利在上台領獎後發表感言時表示，感謝金鶴獎給予他這份榮譽，拿到這個獎他很開心，希望以後他都能以新導演的態度去拍接下來的每一部電影，不忘初心，一直在電影路上堅持，拍出好電影給觀眾看。

▲▼張鈞甯出席《為我辦一場西式的喪禮》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張鈞甯和柯汶利穩定交往中，她也是《默殺》（大陸版）的女主角。（圖／資料照／記者李毓康攝）

柯汶利說：「我要謝謝投資方，以及一直支持我的尤文偉先生，當然還有劇組的上上下下。這次在馬來西亞拍攝很不容易，這份榮譽我要和你們一起分享。最後，我要謝謝家人給予的支持，讓我有力量在電影的路上不斷地走下去。」更表示：「最後的最後，我要謝謝鈞甯，有你真好！」

 

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