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柏靈頓熊成為英國公民！　真的獲發正式護照

柏靈頓熊從秘魯流浪到英國倫敦，終於獲得英國公民的身分。（索尼提供）

▲柏靈頓熊從秘魯流浪到英國倫敦，終於獲得英國公民的身分。（圖／索尼提供）

圖文／鏡週刊

曾經與英國女王伊莉莎白二世共進下午茶的超可愛柏靈頓熊，從秘魯流浪到英國倫敦，終於在日前獲得英國公民的身分，英國政府正式頒發護照給這隻身穿藍色大衣的毛茸茸巨星，英式幽默總是諷刺與自嘲，沒想到竟如此溫馨。

電影《柏靈頓：熊熊去祕魯》劇情設定柏靈頓熊回到老家秘魯，因此製片羅柏席爾瓦日前在外媒的訪問中提到：「我們寄信給內政部，詢問是否可以提供一本護照樣本讓我們拍攝，結果他們居然發回一本正式的護照，貨真價實的英國護照！」他笑道：「沒想到英國內政部其實蠻幽默，性別標註為『熊』也是挺合理的。」

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原本製片只是想要一本護照的打樣，沒想到英國外交部真的發了一本護照正本給柏靈頓熊。（索尼提供）

▲原本製片只是想要一本護照的打樣，沒想到英國內政部真的發了一本護照正本給柏靈頓熊。（圖／索尼提供）

有了這本得來不易的護照，柏靈頓熊終於可以回到娘家拜訪他親愛的露西姑姑，不過就在他與布朗一家抵達秘魯時，卻發現露西姑姑失蹤了，一場充滿冒險的華麗之旅就此展開。

柏靈頓熊的姑姑失蹤了，一家人飛回秘魯展開尋熊之旅。（索尼提供）

▲柏靈頓熊的姑姑失蹤了，一家人飛回秘魯展開尋熊之旅。（圖／索尼提供）

為了呈現出最寫實的冒險旅程，劇組遠赴秘魯和哥倫比亞拍攝，導演杜加爾威爾森更深入叢林深處的坦博帕塔國家保護區，「我差點踩到亞馬遜第二毒的毒蛇，又差點摸到跑過的蜘蛛，那也是可以毒死我的，然後又被子彈蟻咬，為了電影中的瘋狂冒險，我真的是豁出去了。」

《柏靈頓：熊熊去秘魯》除了家喻戶曉的原始班底之外，更找來奧莉薇雅柯爾曼與安東尼奧班德拉斯加入這場瘋狂的旅程，電影將於2025年1月24日正式上映。


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