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《那道光》獲哥譚獎雙料提名！是枝裕和讚賞「非常喜歡」

記者許逸群／綜合報導

勇奪今年坎城影展評審團大獎的電影《你是我眼中的那道光》，導演帕亞爾卡帕迪亞日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。這也是卡帕迪亞在錯失印度選派「申奧」後，首度公開發表看法，她謙虛表示，該片超乎預期的歷程讓她十分滿意，「我們已經收穫很多。」

▲是枝裕和「非常喜歡」卡帕迪亞的獲獎作《你是我眼中的那道光》。（圖／海鵬影業提供）

▲是枝裕和「非常喜歡」卡帕迪亞的獲獎作《你是我眼中的那道光》。（圖／海鵬影業提供）

《你是我眼中的那道光》是30年來第一部獲選坎城影展競賽片的印度電影，卡帕迪亞也成為第一位贏得坎城大獎的印度女導演。目前正埋首鑽研女性議題的是枝裕和，也對《那道光》十分推崇，而他正是今年坎城影展的評審之一。

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值得慶幸的是，《你是我眼中的那道光》雖未代表印度申奧，日前卻收之桑榆、勇奪美國蒙特克萊爾電影節（Montclair FF）最佳影片大獎，同時榮獲美國哥譚獎（Gotham Awards）最佳國際電影、最佳導演雙料大獎提名，是否順利照亮奧斯卡之路令人矚目。

▲是枝裕和「非常喜歡」卡帕迪亞的獲獎作《你是我眼中的那道光》。（圖／海鵬影業提供）

▲《你是我眼中的那道光》敘述三個女人在孟買城市裡的美麗與哀愁。（圖／海鵬影業提供）

金棕櫚獎得主是枝裕和恰巧擔任今年坎城影展主競賽評審，對《你是我眼中的那道光》獲獎十分開心。該片女導演卡帕迪亞，也成為他在今年東京國際影展「交流沙龍」的首位邀請與談人選，期待能有更深的對談。近來投入新片創作的是枝裕和，坦承正試圖找出描繪現代女性的最佳方式。

是枝裕和對電影《那道光》十分推崇，稱讚卡帕迪亞成功描繪出印度社會女性的複雜性。電影自坎城獲獎後佳評如潮，不僅廣獲國際影媒讚賞，就連是枝裕和都力讚該片傳達了最強大影響力，直言「非常喜歡」。

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你是我眼中的那道光, 帕亞爾卡帕迪亞, 是枝裕和

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