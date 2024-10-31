恐怖一刀未剪　撞鬼會打怪嗝的郎祖筠！錄影中真打嗝了

記者李芸樺／台北報導

百變女王郎祖筠又駕到《豈有此呂》啦！有靈異體質的郎姑，分享種種她和鬼神的接觸，她上次提到攝影棚鬼很多，還重現它們貼多近聽故事，這次更恐怖了，聊到鬼尋仇奪身的親身經歷時，郎姑突然喊「我要打嗝了」，接著怪異嗝聲不斷，主持人「孬種鋒」呂捷表情逐漸母湯，因為他知道這代表鬼！來！了！

郎祖筠節目一開始就指出，當異次元能量靠近就會打嗝，一種是會亢奮的嗝，那是種淨化，但另一種是難受的。《豈有此呂》團隊也未預料到聽故事中，會在錄影現場碰上郎姑打嗝，所以一刀未剪呈現真實情況給觀眾！

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▲春河劇圖團長、百變女王郎祖筠。(圖／《豈有此呂》）

而郎祖筠身邊有很多修行和通靈朋友，還會對她伸出援手！她表示有次搭車時感受到有東西迅速竄進車內，驚覺被小鬼跟，回想前天一直處於快昏死狀態，才發現這一切都和某個通靈名嘴下降頭吸旺氣有關，幸好有一群素不相識、恰巧到訪台灣的喇嘛感應到，出手相助。

▲郎祖筠遇鬼神的經歷豐富。(圖／《豈有此呂》）

至於王母娘娘為何要收她這個基督徒當乾女兒呢？這又是另一個故事了！更多郎祖筠劇團開鏡拍戲，遇到鬼靈附身的特殊實境，請鎖定10月31日的《豈有此呂》。

▲呂捷超怕鬼，被常見鬼的郎祖筠虧爆。(圖／《豈有此呂》）





▲ 春河劇團《第三者》音樂劇 。（圖／春河劇團提供）