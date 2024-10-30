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陳美鳳搭捷運有原因！遇可怕小黃司機「快車道跳車」驚悚過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

陳美鳳出道以來一直維持凍齡外貌與曼妙身材，有著「最美歐巴桑」的封號，已經68歲的她看不出真實年齡，就連持敬老卡搭捷運，都被站務員急忙攔下，以為是拿別人的卡盜刷。今（30）日出席珠寶活動被問及此事，也大方給出回應。

▲陳美鳳拿敬老卡被攔下。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

▲陳美鳳拿敬老卡被攔下。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

陳美鳳今日出席珠寶品牌活動，穿著一襲白色亮片透視禮服，秀出白皙的一字肩，搭配紅色的奢華珠寶，狀態保持得相當得宜。被問到拿敬老卡遭到站務人員關心，笑說其實自己當下心情是驚嚇的，原來是她先前讀夜校時曾有被跟蹤狂熊抱的經驗，就此留下陰影，後來只要有人靠近她，她心中的警鈴都會大響。

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▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳出席珠寶活動。（圖／民視提供）

不僅如此，陳美鳳更透露今年曾發生一起計程車驚魂記，某一天在外吃完飯想說要從敦化走回家，當下手機剛好送修而她又想要散步，於是就決定走路返家，沒想到走到一半鞋子磨腳，她索性決定路邊隨意攔一輛計程車回家。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳分享搭計程車的驚魂記。（圖／民視提供）

怎料陳美鳳一上車，小黃司機就高喊了一句「太好了，有錢賺了」，剛開始她還會禮貌給予回應，沒想到對方繼續大聲喃喃自語，說一些一般人在正常情況下不會講的話，讓她心裡越來越害怕，一直到後來抓準等紅燈的機會，從快車道跳下車逃進超商，她心有餘悸地說道「我丟了一百塊說不用找了，就趕快跑」，回憶起當時情景仍相當害怕。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳分享搭計程車的驚魂記。（圖／民視提供）

所幸，陳美鳳經歷了一番波折終於安全回到家中，坦言自此之後就不敢再搭乘計程車，認為還是搭捷運方便又平安。不過，陳美鳳表示自己多次跟助理一起搭捷運，但出門都會戴帽子加口罩，所以從來沒有被民眾認出來過。

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