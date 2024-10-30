BTS V被檢舉違反軍法！　閔熙珍爆他「入伍第5天傳簡訊」遭疑耍特權

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂的鬥爭受到各界關注，她近來在直播中分享心情，提到有收到防彈少年團（BTS）成員V的關心。然而，這段話卻成為讓V被網友檢舉「違反軍法」的契機。

▲V在去年年底入伍。（圖／翻攝自Instagram／thv）

直播中，閔熙珍提到V有時候會從軍中打電話給她，「即使遇到這種情況，他還是天真地聯繫我，問我『沒事吧』。」更透露V因為她與HYBE的關係惡化，一直在擔心要在什麼時候聯絡她。

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不僅如此，閔熙珍在生日當天，一大早就收到了V的祝賀訊息，「他是一個非常陽光、親切的人，我真的很感動。應該是因為有顆善良的心才能做到這一點，我真的很感激。」然而，該直播片段卻被網友質疑V疑似違反軍法。

▲閔熙珍透露V有打電話關心自己。（圖／翻攝自YouTube／김영대의 School of Music）

網友在國防部網頁提出申訴，指出閔熙珍收到簡訊的日期是2023年12月16日，而當時V才剛入伍第五天，還是不能使用手機的訓練兵身份，「這嚴重違反軍法，懷疑官員因為（V）是著名的K-pop偶像，所以對他使用手機睜一隻眼閉一隻眼。」對此，V的經紀公司暫未做出回應。