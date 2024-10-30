旅遊達人林氏璧脫罩真面目示人　被問是否在日本置產　怕模仿效應

記者葉文正／台北報導

日本旅遊達人林氏璧今（30）日出席《NOW生活攻略》開播記者會，日後將與美女主播徐敏華一起探討旅遊、理財、健康等相關議題。林氏璧除了對日本旅遊有一套外，同時他也是前台大感染科醫師，而資深藝人石英今傳出過世消息，林氏璧也以前醫師的身分提出自己看法。

▲林氏璧(右)拿下口罩與徐敏華主持。（圖／節目提供）

石英在10月27日下午3點45分自然離世，眾人也好奇他的死因。他老友周遊表示，石英是因為感冒住院，最後過幾天就離世，林氏璧認為石英既然沒有特別的病因，因此猜想「會不會是流感？」，但他也沒有聽前同事說到石英的狀況。一旁的徐敏華聽後也說，節目之後的確會說到流感、流行病的議題，要大家鎖定。

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▲徐敏華。（圖／節目提供）

▲林氏璧(右起)、視網膜與徐敏華。（圖／節目提供）

林氏璧過去都是戴口罩出現，這次難得為了節目脫掉口罩，真面目終於曝光，他坦言對於「無罩」這件事有點不習慣，「沒有安全感，所以我主持節目會抱著女兒的企鵝娃娃」。但是製作人點醒他，其實這個年紀了，大家想看的是他寫的文字，外表是其次，林氏璧聽後才願意放下心魔，主持起這檔節目。

談及身體狀況，林氏璧坦言自己體重過重，還有糖尿病等，健檢的確有紅字目前有乖乖吃藥，還算控制得宜。他如此熱愛日本，不少人都好奇他是否有在日本置產？林氏璧語帶保留說：「這個不透露，這涉及專業的問題，還是要請專家來談，怕有模仿效應。」