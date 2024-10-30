解婕翎耐不住6tan猛烈追求「同意先交往3個月」　小Ｓ傻眼：在試車嗎？

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀請到劉書宏、李佳豫、愛雅、解婕翎一起聊聊「從朋友變成情人？！是真愛嗎？還是只圖個方便？！」。去年大方認愛知名實況主6tan（六嘆）的解婕翎，在節目上聊起兩人是怎麼從朋友升格成戀人；解婕翎笑說6tan跟她告白３次內容全都一模一樣「我跟妳的興趣好像很合，喜歡的車子也很類似，我們無話不說，要交往看看嗎？」當下就被解婕翎拒絕，因為她擔心有天分手就會失去這段可貴的友情。

▲解婕翎分享和6tan好友變情人的過程。（圖／東森綜合台提供）

但她最終還是耐不住6tan的猛烈追求，妥協「交往３個月看看」若苗頭不對就要立刻退回朋友關係，小Ｓ聽完傻眼表示：「妳是把他當車子是不是？還試車勒」。不過，解婕翎也透露：「從朋友變成戀人，磨合期會非常的短，因為你們已經認識很久了，而我現在也交往２年多了」。

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▲解婕翎、6tan感情穩定。（圖／翻攝自解婕翎IG）



解婕翎也分享，很多人都會擔心「朋友升格戀人」會因為朋友圈太過重疊而尷尬，但她跟6tan完全沒有這個問題，因為身邊所有的朋友都覺得「6tan怎麼追得到解婕翎」擔心這段感情走不長久，所以用盡一切方法，讓兩人感情升溫再升溫，像是代訂浪漫行程、好吃餐聽等等貼心舉動；解婕翎也說，「我覺得如果真的分手，也要看朋友本身成不成熟，因為成熟的朋友不會因為兩人分開刻意選邊站」。