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「最情色女偶像」森咲智美來了！　白襯衫被G級兇器撐爆...認：常扣不起來

記者蔡琛儀／台北報導

有日本「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」封號的寫真女星森咲智美為台灣寫真博覽會來台，今（30日）舉辦記者會，還穿上緊身短裙配白襯衫，以「美豔女教師」風格露面，襯衫扣子還解開好幾顆，讓她的傲人G奶一覽無遺，她被問到平常是否有穿衣服困擾？坦言因為自己有G罩杯，的確常常襯衫鈕扣會扣不起來，她笑說有一次去參加朋友的婚禮就發生鈕扣飛出去的狀況，只好緊急用安全別針別起來。

▲▼「國民情婦」森咲智美出席TSE台灣寫真博覽會學服祭媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼被封為「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」封號的寫真女星森咲智美為台灣寫真博覽會來台。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「國民情婦」森咲智美出席TSE台灣寫真博覽會學服祭媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

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31歲的她在今年元旦報喜嫁給小5歲的日職埼玉西武獅隊球員平沼翔太，且當時懷有身孕，她今天被問到老公會不會對她的服裝尺度有意見？森咲智美笑說為了讓老公有不一樣的感覺，在他面前反而會包緊緊；被問到老公最喜歡她的什麼部份時，更是自信地回答：「全部！」

森咲智美也說，大家可能會以為她對身材最有自信的部份會是胸部，但其實是鎖骨及屁股，因為她平常去健身房時會特別練屁股。而她生產後也有特別加強腹部運動，以及平日推小孩走一萬步當做運動，讓產後的她仍能維持火辣身材，而她平常為了工作也會節食保持體態，不過今天例外，早午餐都還是正常吃。

▲▼「國民情婦」森咲智美出席TSE台灣寫真博覽會學服祭媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲森咲智美擁有傲人G奶。（圖／記者周宸亘攝）

由於她已身為人妻，森咲智美被問到是否會從「國民情婦」晉升為「國民人妻」？她覺得聽起來很不錯，甚至覺得「國民情婦」這封號能被台灣人接受覺得很厲害，讓她這次來台特別期待。至於這次來台出席博覽會的尺度，森咲智美表示，今天服裝已經算是她的極限，但到時制服、洋裝，活動上都會準備，甚至可能為台灣粉絲多給一點福利，更歡迎女粉絲來現場，到時要給她們大大的擁抱。

▲▼「國民情婦」森咲智美出席TSE台灣寫真博覽會學服祭媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「國民情婦」森咲智美出席TSE台灣寫真博覽會學服祭媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

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