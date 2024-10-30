「巨型蘑菇雲」出現香港上空！　《焚城》廖子妤嚇到噴淚

記者蕭采薇／台北報導

香港災難片《焚城》，除了天王天后壓陣演出，金馬影帝謝君豪則是與一眾香港新生代鮮肉扮演第一線消防員，並前往消防局進行特訓活動，在極高的地方進行半空繩索訓練的消防演練，包括於20層樓的高度藉由繩索移動的訓練，有懼高症的廖子妤嚇得在繩索上大噴淚，直呼：「我一踏出去就嚇傻了，以為我會死在繩索上。」

▲《焚城》（左起）魏浚笙、梁仲恆、黃愷傑。（圖／華映提供）

電影中除了官員間角力，其中一個重頭戲便是消防人員，角色由白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。在現場直接面對輻射傷害更要拼了性命去救災，讓場面極為悲壯，也道出第一線人員面臨的危險及心路歷程。為了讓他們可以更傳神的演出消防人員，戲組特別安排安排他們上了濃縮版的消防精讀課程班，學習穿上防火裝備的步驟，操作爆炸工具，更要熟悉各種專業術語及手勢。

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▲《焚城》謝君豪與一眾香港新生代鮮肉扮演第一線消防員。（圖／華映提供）

電影監製江志強更希望所有演員能培養出團隊合作的精神及默契，特意安排了消防特訓活動，當中壓力最大的便是高空繩索訓練，在20層樓高的地方進行演練，而且必需面朝大街移動。年紀最小的魏浚笙打頭陣，成功解鎖高空任務，但下來時仍心有餘悸，「這不是一般的恐懼感，雖然有鋼絲保護，但走到一半真的緊張到想吐，有點後悔，差點想放棄。」

▲《焚城》特意安排了消防特訓活動，包括高空訓練。（圖／華映提供）



而女性成員王丹妮靠著手長腿長的優勢，克服恐懼，順利完成挑戰，但她的好姊妹廖子妤就沒有那麼順利，她透露有懼高症，平日連摩天輪都不敢做，這次咬牙往上爬，但怕到全身發抖，無法前進，更嚇到噴淚，「我真的覺得我要死在上面了，抖到無法移動，就連要被放下來時，我都緊張到鬆不開握住拉繩的手指。」

▲《焚城》林家熙、何啟華。（圖／華映提供）

但王丹妮低頭看到大家在樓下為她加油打氣，感動的說：「其實我覺得有點尷尬及丟臉，但看到大家那麼真心的為我呼喊，又覺得很溫暖，那一刻我真的覺得我是團隊的一份子！感受到這就是團隊精神。」

▲《焚城》王丹妮。（圖／華映提供）



《焚城》最新海報也出現「巨蘑菇雲」出現香港上空的驚悚畫面，故事描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚飾）主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，《焚城》將於11月8日上映。