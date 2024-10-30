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趙露思新戲《珠簾玉幕》下猛藥「遭男拖產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼

記者田暐瑋／綜合報導

2024年邁入尾聲，陸劇卻上演古偶神仙打架，趙露思和劉宇寧的《珠簾玉幕》於11月1日上檔，正面對打虞書欣與丁禹兮的《永夜星河》。趙露思在《珠簾玉幕》上演復仇之路，預告片中出現她遭惡霸拖入「產棚」侵犯的大尺度畫面，甚至還要她「夜夜換新郎」成為性奴，露骨台詞在近年陸劇中實屬罕見，也令粉絲相當驚訝。

▲趙露思劉宇寧《珠簾玉幕》。（圖／翻攝自《珠簾玉幕》微博）

▲趙露思劉宇寧《珠簾玉幕》。（圖／翻攝自《珠簾玉幕》微博）

趙露思和劉宇寧繼《長歌行》後二搭古裝新戲《珠簾玉幕》，最新預告片近日曝光，趙露思飾演採珠少女「端午」，採珠奴在初唐時期地位低下、任人踐踏，她為了幫助同伴不惜反抗男管事，因為年輕貌美被起了色心的男性採珠人盯上：「這種貨色遲早要進產棚的，不如我先收拾了她。」趁其不備拖入角落試圖侵犯。

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▲趙露思劉宇寧《珠簾玉幕》。（圖／翻攝自《珠簾玉幕》微博）

▲趙露思《珠簾玉幕》預告裡險遭侵犯。（圖／翻攝自微博）

當趙露思假裝暈倒時，男惡霸摟住她獸性大發說：「你就應該待在產棚裡，夜夜換新郎，你現在就給狗哥生一窩狗崽子。」就在千鈞一髮之際，她趁機奪走對方身上小刀反制，惡霸礙於平日還要下海工作採珠，身上不能見血，只能悻悻然離去，趙露思隨後瑟縮在角落不停發抖，一連串情緒轉折令粉絲看得揪心。

▲趙露思劉宇寧《珠簾玉幕》。（圖／翻攝自《珠簾玉幕》微博）

▲趙露思《珠簾玉幕》預告裡險遭侵犯。（圖／翻攝自微博）

而這橋段也在網路上引發討論，「我的天啊，這真的是出現在2024年的劇宣嗎」、「露思新劇太炸裂震驚了！這台詞」、「採珠女奴的悲慘人生如果沒有逃離掉，真的細思極恐」、「好久沒在古偶裡看到這麽炸裂露骨的台詞了，從小下海採珠，到了年紀就要去像豬棚一樣的產棚，等陌生男人欺負懷孕待產」。

▲趙露思劉宇寧《珠簾玉幕》。（圖／翻攝自《珠簾玉幕》微博）

▲趙露思《珠簾玉幕》預告裡險遭侵犯。（圖／翻攝自微博）

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趙露思, 劉宇寧, 珠簾玉幕

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