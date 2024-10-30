石英遺作《孟婆客棧》唐美雲發聲　「16年前演夫妻」：以為是玩笑

記者黃庠棻／台北報導

資深男星石英今（30）日傳出他在台大癌醫中心過世的消息。經紀公司鳳凰藝能代為發布家屬聲明，女兒林千鈺證實「家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。」而他最後一部作品客串好友唐美雲製作的《孟婆客棧》，唐美雲在聽到他的死訊後也做出回應。

▲資深男星石英今日傳出過世消息。（圖／民視提供）

唐美雲透露自己跟石英認識多年，兩人早期在華視有短暫合作，再來在民視才有密集的合作，雙方在《娘家》飾演夫妻，對方演校長，而自己演的則是校長夫人，直言當時感受到「那段時間有更多機會看到石爸對工作的執著認真，提攜後輩不遺餘力，是值得敬佩學習的好榜樣」，拍戲期間感情就像一家人。

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▲石英傳出過世消息。（圖／翻攝自石英臉書）

後來，唐美雲在2021年擔任《孟婆客棧》製作人，該片是單元劇所以無法給石英重要角色，但仍想跟對方有合作，沒想到一開口好友就馬上答應演出，她回憶道「石爸一口答應，力挺我當製作人，無論角色大小，所以很感動」。

▲石英演出唐美雲製作的《孟婆客棧》。（圖／民視提供）

最後，唐美雲表示「今天剛好有颱風警報，我接到消息以為開玩笑，後來證實石爸離開大家，我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中，因為我們都尊敬他愛他，祝福石爸一路好走，我們大家愛你」，而《孟婆客棧》也成了石英的遺作。

▲好友石英過世，唐美雲發聲。（圖／公視台語台提供）