泰版蘿拉！BL男神控前經紀人A錢　「一查金額不同」公司下令開除

記者陳芊秀／綜合報導

泰國娛樂圈爆發人氣藝人遭經紀人A錢的重大事件，過程令人聯想到台灣YTR蔡阿嘎開除並控告前員工蘿拉。23歲人氣男星Nanon（格拉帕格潘）昨日（29）大動作發聲明，揭露前經紀人Kwang A錢惡行，全案進入法律訴訟階段。而他曾與Ohm（帕瓦吉沙晚迪）搭檔演BL劇《只是朋友啊朋友》爆紅海內外，是知名娛樂公司GMMTV旗下藝人，爸爸是資深男星Co（坤捺孔格潘）。

▲Nanon（右）曾演BL劇《只是朋友啊朋友》爆紅海內外。（圖／翻攝自IG）

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▲Nanon大動作發聲明，控告前經紀人Kwang A錢。（圖／翻攝自IG）

Nanon沉痛表示，與家人準備向前經紀人Kwang提告，他過去收到粉絲禮物，交給粉絲團的管理員負責，管理員會收集並檢查物品，並直接與他的家人連繫，隨著演藝工作增加，加上更信任經紀人，決定把粉絲禮物管理的工作交給這位女經紀人負責，不料自己疏忽檢查，女方卻趁機出手。

Nanon提到：「我和家人進行了一次檢查，發現禮物款項的金額與經紀人報告的數目不一致，甚至還有一些金額是我和家人從未被告知的。」他將此事告知經紀公司GMMTV，公司已經立即開除該名經紀人，而他則感到相當遺憾，將此視為寶貴的教訓，以後會更仔細檢查，同時藉此希望所有藝人引以為戒。

由於全案已經進入司法訴訟，Nanon表示，自己與家人暫時不回應媒體詢問相關事件，直到法律訴訟結束為止。

▲Nanon發聲明指控Kwang A走粉絲送的禮物與相關金錢。（圖／翻攝自IG）。

泰國藝人向來會接受粉絲送禮物，部分禮物會是精品等級較為貴重，其中還有送「錢花（紙鈔折成錢花）」的方式，往往會為藝人帶來另一波收入。

Nanon在10月初經紀人從Kwang變成Som，引發外界猜測「一定發生了什麼事」，不料竟然是控告前經紀人A錢。而挨告的Kwang在業界相當知名，帶過的藝人包括BL劇CP組合「麻繩CP」BounPrem等人。而Kwang過去多次隨藝人來台，GMMTV已於10月3日將她管理的藝人轉給其他經紀人負責。