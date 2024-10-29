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邱澤人在國外「不知老婆被傳懷孕」　許瑋甯曝視訊內容閃瞎了！

記者黃庠棻／台北報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日完美落幕，《不夠善良的我們》囊括4項大獎，包含迷你劇集／電視電影女主角獎、迷你劇集／電視電影男配角獎、戲劇類節目造型設計獎以及戲劇原創歌曲獎。其中，許瑋甯二度奪下迷你劇集女主角獎，今（29）日一早出席公益活動，狀態依舊紅潤且洋溢幸福。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-許瑋甯。（圖／記者黃克翔攝）

▲許瑋甯再一次奪得金鐘獎視后。（圖／記者黃克翔攝）

許瑋甯今（29）日一早出席「心路愛心大使」公益活動，現場公開她拍攝短片的花絮，更與兩位重度障礙孩童重逢，其中一位女孩還為了慶祝她奪得金鐘獎視后特地做了一張卡片親自送上，而她也開心地蹲下身子接受了對方的祝福，場面相當溫馨。

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▲▼許瑋甯公益活動「任心路愛心大使」。（圖／記者周宸亘攝）

▲許瑋甯出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，許瑋甯在採訪時透露，再一次奪得金鐘獎視后大概只慶祝了一天，後續就收拾好心情繼續工作，不過老公邱澤因為拍戲人不在台灣，兩人只有透過視訊慶祝而已，而丈夫也沒有看到她因為狂摸肚而被懷疑懷孕的消息，只有大讚她「在舞台上很美」，語畢她害羞低頭露出甜蜜的微笑。

▲▼許瑋甯公益活動「任心路愛心大使」。（圖／記者周宸亘攝）

▲許瑋甯出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

至於懷孕話題，許瑋甯大方給出回應，表示跟老公邱澤都是屬於順其自然派的，直呼「看老天要不要給，沒有特別安排」，不過她先前因為在金鐘獎上摸肚子被懷疑懷孕，她開玩笑說現在可能連摸頭都會被誤會，甚至連穿高跟鞋的時候都警告周遭朋友不可以攙扶她，深怕一舉一動都會被認為是「有喜」。

▲▼許瑋甯公益活動「任心路愛心大使」。（圖／記者周宸亘攝）

▲許瑋甯出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

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