快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天本週五起將在高雄、花蓮舉辦三天共四場免費義演，目前舞台都已經在陸續搭建，沒想到因近日康芮颱風來襲，恐將登陸台灣，影響花東，稍早相信音樂宣布，演唱會宣告延期。

▲五月天高雄、花蓮義演宣告延期。（圖／相信音樂提供）

相信音樂表示，因康芮颱風來襲，「防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」

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不過因高雄、花蓮的演唱會舞台都已開始搭建，演唱會延期勢必造成相當大的損失，對此相信音樂表示：「先以大家安全為首要，損失尚未計算。」

相信音樂聲明：

#演出延期公告！ ​ 【 2024 Just Love It ! 一路向東｜演唱會】 ​ 你的愛就像彩虹，雨後的天空 好事，值得多點時間等待 ​ 因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦「一路向東」三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。

相信音樂暨所有歌手在此謹向所有一路熱心參與的朋友致歉，造成不便敬請見諒，也請好好注意防颱與安全。

我們都要好好的

勾勾手

蓋手印

期待一路向東再出發

一定要相愛相聚

#JustLoveIt #一路向東 #2024JustLoveIt一路向東演唱會