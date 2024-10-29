SEVENTEEN勝寛長文訴「不想再看到彼此傷害」：別小看偶像

記者張筱涵／綜合報導

SEVENTEEN成員勝寛29日深夜有感而發，寫下千字文和上傳來自NMIXX隊長海嫄的手寫信，心疼身邊的人、粉絲和成員們受到傷害，不想再旁觀，決定站出來說幾句話：「如果彼此能用溫暖的心態去看待、支持、愛護對方，我相信情況會有所好轉。」

▲勝寛。（圖／翻攝自Instagram／pledis_boos）



勝寛在文中表示，過去面對業界壓力和各種負面事件，他總是壓抑內心並保持沈默，與成員們一同努力活動。但如今，他已無法再置身事外，因看到身邊的粉絲、成員和同事們持續受傷：「我們並不是隨便就能被評論的對象，我們經歷了疼痛和挫折，卻依然努力地站上舞台，呈現最佳的表演，請不要小看偶像。」

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此外，勝寛強調：「我們的事並不是任何人都能隨意插手的。不只是我們，其他藝人也一樣，我們不是你們的物品，別把我們當成可以隨便使用、享受的對象。」他真心希望業界和粉絲都能變得更溫暖，減少無法承擔後果的傷害，並感謝一直以愛支持的粉絲們。

據悉，近日韓國國會文化體育觀光委員會在國政監察會上指出，HYBE曾針對偶像進行外貌評價報告，對此HYBE回應表示該報告僅為內部參考，並非公司立場。由於SEVENTEEN隸屬於HYBE，勝寛的這篇發文引發網友猜測是否為對HYBE評價報告的不滿。

【勝寛IG全文翻譯】

我不想再看到彼此傷害的畫面。

過去發生的許多事，我總是想著一切都會過去，讓自己平靜下，和成員們一如既往地努力活動。但現在，我無法再保持沉默。看到身邊的人、粉絲、我的成員，甚至此刻仍在奮鬥的同事們受到傷害，我不想再只是旁觀，無視這些狀況，也許對某些人來說我的話很多餘，或許對某些人來說是太過急切草率的行為，但我仍決定鼓起勇氣說出這些話。

我知道，成為藝人是我自己的選擇，承受部分壓力是應該的，但這並不意味著我應該在受盡傷害、幾近崩潰的狀態下苦撐。我只是希望盡自己所能，帶給愛我的粉絲好的能量，這份職業的壓力和負擔確實難以言喻，但即便如此，我們仍努力撐著。有人理智面對，有人帶著微笑，有人則默默順應一切，儘管內心沉重，這是我們選擇的路，但今天這個理由卻顯得格外無情而殘酷。

如同晴天陰天交替一樣，今天對我來說是陰天，我並非不曾努力微笑、不曾積極面對，只是今天真的很艱難。我心疼那些也正在受傷的人，難過的是我無法擁抱每個人，我的這些話語或許生澀、不成熟，但希望它們能帶給某些人一絲安慰。

包括我的成員在內，K-POP這個產業裡的同事和朋友們，至少我認識的這些人，都是發自真心愛著這份工作的純粹之人。正因為真心，所以受傷；因為熱愛，有時也會感到空虛。但即便如此，我們每一天都為自己、為成員、為家人、為粉絲努力生活，我要傳達的是，我們並不是隨便就能被評論的對象，我們經歷了疼痛和挫折，卻依然努力地站上舞台，呈現最佳的表演，請不要小看偶像。

我們的事並不是任何人都能隨意插手的。不只是我們，其他藝人也一樣，我們不是你們的物品，別把我們當成可以隨便使用、享受的對象。

就算只參加一次音樂節目，整個體力都會被耗盡。即便如此，我們還是帶著微笑參加廣告、演出和其他活動，看到有同事更積極地笑著打招呼，這時我也會微笑回應，這就是我能做的全部了。當同事們充滿力量地對我們笑著招呼，那一刻真的很寶貴。有時，專輯裡一句話的支持，都能讓疲憊的一天變得有意義，我只希望大家都能健健康康地活動。

我也喜歡「Challenger」文化，不論是熟悉的朋友還是陌生人，透過一場Challenge影片，我們能在非舞台上共同跳舞，留下美好青春的記憶，這對粉絲來說也很有意義。就算彼此陌生，結束時的一句「加油」也能成為彼此的鼓勵，能以尊重的心態見面，即便只有一點幫助，對我而言也充滿意義，我十分感激。

我知道一切要從我自己做起，但真心希望大家都能變得更溫暖些。如果彼此能用溫暖的心態去看待、支持、愛護對方，我相信情況會有所好轉，我不想再看到有人無力承受而選擇放棄，請停止那些帶來無法承擔後果的傷害，這是我最真摯的願望。我不想再看到自己、成員、仍在努力的同事們、為我們盡心的工作人員和我們的粉絲受到傷害，我想對此刻依然溫暖愛護我們的粉絲說聲抱歉，也傳達我的愛意。