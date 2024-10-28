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李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「氧氣美女」李英愛53歲但美貌依舊，她2009年嫁給旅美韓僑企業家鄭浩英，夫妻倆雖然相差20歲，但老公凍齡外貌與她不相上下，經常獲得長相年輕的稱讚。近日，兩人難得同席出現於頒獎典禮放閃，鄭浩英逆生長的外貌再次引起話題。

▲▼ ▲▼▲▼ 李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋。（圖／翻攝自MAX MOVIE）

▲李英愛與73歲老公現身，老公比她更逆生長，全場驚呆。（圖／翻攝自MAX MOVIE）

李英愛24日與老公鄭浩英同伴出席第14屆美麗藝術人獎頒獎典禮（SACF Artists of the Year Awards），她身為去年的得獎者，當天以頒獎人現身，親自將獎盃交給得主影帝黃晸珉手上，身穿黑色條紋相間的套裝，展盡優雅氣質風範，甫現身就吸引所有鏡頭的目光。

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▲網友驚呼李英愛老公都不會老。（圖／翻攝自theqoo、news1）

▲網友驚呼李英愛老公都不會老。（圖／翻攝自theqoo、news1）

值得一提的是，李英愛與老公鄭浩英同伴出席，男方現年73歲（韓國年齡74歲），但與她看起來幾乎無差異，夫妻倆不時咬耳朵交談，鄭浩英身穿筆挺的灰色西裝、戴著紅色粗框眼鏡，不僅外表逆生長，就連打扮都很時尚。

▲▼▲▼▲▼ 李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋。（圖／翻攝自李英愛IG）

▲▼53歲李英愛是韓國凍齡美女代表。（圖／翻攝自李英愛IG）

▲▼李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋。（圖／翻攝自李英愛IG）

夫妻倆很難得會同時在公共場合現身，同框照馬上引起熱烈話題，韓網論壇湧入逾百則留言驚呼「怎麼都不老」、「連手都沒皺紋，那個手看起來比我還年輕」、「太驚人的基因」、「夫妻倆吃了什麼防腐劑」、「兩個人的孩子無敵了」。

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