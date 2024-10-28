李翰潔4度參賽選秀！甫登場全場沈默了　同期導師：心情複雜⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像團體BAE173出身的李翰潔，2019年以練習生身份參與《PRODUCE X 101》，成功入選出道組X1，卻命運捉弄人，節目爆出黑箱，團體滅亡。他後來組成BAE173，再度參與選秀節目，如今第四度挑戰，再度登上《星光閃耀的少年》，同期出道的STAYC成員YOON恰好以導師身份出演，看見他上場坦言「心情好複雜」，令人不捨。

▲李翰潔再度參賽選秀。（圖／愛奇藝國際站提供）



李翰潔2017年曾以組合IM成員之姿參加選秀《The Unit》，又透過《PRODUCE X 101》成為限定男團X1成員，去年則和BAE173成員參加選秀節目《PEAK TIME》，這次再度參戰《星光閃耀的少年》，星途頗為曲折，4度參戰選秀，連導師都感到心疼。

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▲▼BAE173現身時，出道同期導師YOON坦言「心情複雜」。（圖／愛奇藝國際站提供）



他再度現身時，全場一陣沈默，李昇基感嘆「沒想到，又見面了」，BAE173回答「我們也是很驚訝」。導師之一的YOON透露，她所屬的STAYC跟BAE173都是在2020年11月出道，兩人從同事變成以導師和練習生的身分在節目中見面，還要評價對方的演出表現，坦言「心情很複雜」。

▲李翰潔苦笑坦言沒想到自己會4度參賽選秀。（圖／愛奇藝國際站提供）



BAE173承認在參加完《PEAK TIME》後，「什麼都沒有改變」，李翰潔更苦笑直言「我覺得我們團的位置，應該是在吊車尾吧」，他們決定再次把握機會出演。最後，崔榮晙語重心長地給出建議後，也祝福李翰潔與隊友能透過這次節目告別選秀生涯，今後展現出傳奇般的舞台。愛奇藝國際版自製選秀綜藝《星光閃耀的少年》每週六晚間8點播出。