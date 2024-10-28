李易為女兒下達「禁愛令」38歲才能談戀愛！ 　揚言出選立委修法

記者孟育民／台北報導

黃豪平搭檔精神科醫師鄧惠文主持的公視《少年願望事務所》邀請到藝人李易，分享在孩子隱私權和安全保護之間的掙扎。李易談到對女兒交往的限制，笑稱「希望她38歲再交男朋友」，並提及自己曾考慮裝設監視器，甚至開玩笑說「要選立委修法」以強化兒少保護。

▲李易探討兒少議題。（圖／公視提供）

《少年願望事務所》聚焦於不同世代的親子溝通，本集探討孩子的隱私需求與家長的安全考量。李易參與「我有隱私權！爸媽別再偷看我手機了！」主題討論，節目中提及自己雖然希望女兒在成年後再談戀愛，但也明白隨著孩子成長，過度介入並不可行，反而會引發更多問題。李易說：「女兒從小就很愛漂亮，身邊有不少男生朋友，我只能適度觀察、默默提醒自己要放手。」

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▲黃豪平、鄧惠文主持節目《少年願望事務所》。（圖／公視提供）



鄧惠文追問，若察覺孩子有異常行為怎麼辦？李易半開玩笑地透露，會用手機Zoom in偷偷觀察女兒的手機螢幕，並以韓國N號房事件為例，向孩子提醒網路的潛在風險。李易強調：「這些事情可能發生在任何人身上，有問題一定要向父母求助。」，也認為「我並不是禁止她與他人互動，而是希望她了解什麼是對、什麼是錯。」

鄧惠文指出，「孩子的隱私權是成長中的一部分，如果父母認為隱私對自己重要，那麼在孩子的青春期也應該尊重這項需求。」鄧惠文也說「如何保有健康的親子關係，尊重是關鍵。」，黃豪平則補充：「親子溝通是一輩子的課題。」在親子關係上，建立信任、雙向溝通會比過度監控來得有效。