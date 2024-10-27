走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

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走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應了

記者劉宛欣／綜合報導

第6屆走鐘獎26日在台大體育館盛大舉行，不過，最佳動畫獎卻因為頒給頻道只有一支動畫的SIKA頻道，讓同樣入圍的漫畫家微疼提出質疑：「其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的。」揚言不會再參與走鐘獎，引發各界討論。稍早主辦走鐘獎的呱吉在臉書針對外界諷刺聲浪，也發表了說法。

▲呱吉回應外界質疑。（圖／翻攝呱吉臉書）

▲呱吉籌辦走鐘獎多年，每年規模越來越盛大。（圖／翻攝呱吉臉書）

呱吉27日在臉書提及，看到網友諷刺「木棉花（動畫代理公司）也可以拿宮崎駿的動畫來屠殺走鐘獎」，指出要是木棉花未來真的能取得宮﨑駿同意，授權報名走鐘獎，代表宮﨑駿認為必須參加走鐘獎，且認為其他參加的選手是「值得一戰的對手」，他還補充道「就算他有信心能贏，也起碼覺得其他參賽者不是新手村的菜雞，而是贏了也有光彩的事情。」

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▲呱吉回應外界質疑。（圖／翻攝呱吉臉書）

▲呱吉回應外界質疑。（圖／翻攝呱吉臉書）

呱吉接著表示「那為什麼不讓宮﨑駿參賽？當然好啊，走鐘獎走到這高度了，你敢信嗎？你們這些動畫創作者走到這高度了，你不高興嗎？要是有這一天，我一定請宮﨑駿來走紅毯的」，事實上，去年《大嘻哈時代2》獲得最佳節目獎時，就有人質疑高規格節目參賽不公平，當時呱吉就曾出面表示不能因為耗費較多資源，就限制參賽資格。

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