黃子韜直播甜喊「好的老婆❤️」　網諷徐藝洋被抓把柄他秒怒：你有病！

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃子韜在7月認愛交往三年多的女星徐藝洋，先前也已求婚成功，經常公開放閃。最近有網友整理了他的直播精華，匯集了他與徐藝洋的互動片段，只見他隨時隨地抓到機會就激動地放閃，被網友評論「徐藝洋脾氣真好」。

▲黃子韜、徐藝洋越愛越大方。（圖／翻攝自黃子韜、徐藝洋微博）

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從網友整理的片段中，可以看到黃子韜嗆黑粉「我還依然在啊，怎麼了？我需要去證明嗎？一堆人黑我的時候，我證明過我自己什麼嗎？我不需要證明。」一旁徐藝洋小聲地稱讚他真棒，他馬上激動表示：「真棒！聽見沒有？我老婆誇我真棒。你們有人誇你真棒嗎？我來誇你們，沒事，你們真棒，兄弟們，愛你們哦！」

此外，黃子韜還曾抱怨徐藝洋都不願意花他的錢、用他的東西，他無奈表示「手錶一個不戴，車一個不開。讓她開個車，跟要她命一樣。我受不了了！我要給她買個東西，好像我犯了多大的錯一樣」，此外他還透露小倆口逛街時，他經常給徐藝洋挑衣服，總是被吐槽「你有病啊？這種東西是我這種年輕人會穿的嗎？」對於時尚感被未婚妻批評感到難以置信。

▲黃子韜常常在直播和徐藝洋放閃。（圖／翻攝自微博）

在讀網友留言的片段，徐藝洋被問「有沒有幼師證（幼兒園教師證照）？」黃子韜一開始還沒看出網友在諷刺他，還問起了是什麼意思？只見徐藝洋耐心解釋「就是說我比較會跟那種幼兒園小朋友交流」黃子韜意會過來後馬上反嗆：「我像幼兒園的小朋友？我能講出這麼多的道理，讓這麼多的人臣服於我的直播間！」

有粉絲留言「徐藝洋喜歡你什麼？」、「你是不是抓住了徐藝洋什麼把柄了？」一旁徐藝洋笑到不行，黃子韜則氣得要留言的人離開直播：「你的世界怎麼這麼陰暗？兄弟，你活得有多不快樂？她（指徐藝洋）愛我，你有病吧？」精華片段引起網友熱烈迴響。

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