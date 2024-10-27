ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃子韜直播甜喊「好的老婆❤️」　網諷徐藝洋被抓把柄他秒怒：你有病！

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃子韜在7月認愛交往三年多的女星徐藝洋，先前也已求婚成功，經常公開放閃。最近有網友整理了他的直播精華，匯集了他與徐藝洋的互動片段，只見他隨時隨地抓到機會就激動地放閃，被網友評論「徐藝洋脾氣真好」。

▲黃子韜、徐藝洋越愛越大方。（圖／翻攝自黃子韜、徐藝洋微博）

▲黃子韜、徐藝洋越愛越大方。（圖／翻攝自黃子韜、徐藝洋微博）

▲黃子韜、徐藝洋越愛越大方。（圖／翻攝自黃子韜、徐藝洋微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從網友整理的片段中，可以看到黃子韜嗆黑粉「我還依然在啊，怎麼了？我需要去證明嗎？一堆人黑我的時候，我證明過我自己什麼嗎？我不需要證明。」一旁徐藝洋小聲地稱讚他真棒，他馬上激動表示：「真棒！聽見沒有？我老婆誇我真棒。你們有人誇你真棒嗎？我來誇你們，沒事，你們真棒，兄弟們，愛你們哦！」

此外，黃子韜還曾抱怨徐藝洋都不願意花他的錢、用他的東西，他無奈表示「手錶一個不戴，車一個不開。讓她開個車，跟要她命一樣。我受不了了！我要給她買個東西，好像我犯了多大的錯一樣」，此外他還透露小倆口逛街時，他經常給徐藝洋挑衣服，總是被吐槽「你有病啊？這種東西是我這種年輕人會穿的嗎？」對於時尚感被未婚妻批評感到難以置信。

▲黃子韜、徐藝洋越愛越大方。（圖／翻攝自黃子韜、徐藝洋微博）

▲黃子韜常常在直播和徐藝洋放閃。（圖／翻攝自微博）

在讀網友留言的片段，徐藝洋被問「有沒有幼師證（幼兒園教師證照）？」黃子韜一開始還沒看出網友在諷刺他，還問起了是什麼意思？只見徐藝洋耐心解釋「就是說我比較會跟那種幼兒園小朋友交流」黃子韜意會過來後馬上反嗆：「我像幼兒園的小朋友？我能講出這麼多的道理，讓這麼多的人臣服於我的直播間！」

有粉絲留言「徐藝洋喜歡你什麼？」、「你是不是抓住了徐藝洋什麼把柄了？」一旁徐藝洋笑到不行，黃子韜則氣得要留言的人離開直播：「你的世界怎麼這麼陰暗？兄弟，你活得有多不快樂？她（指徐藝洋）愛我，你有病吧？」精華片段引起網友熱烈迴響。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！邰智源台下表情凝重

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！　無預警宣布成立個人頻道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎大失控！來賓上台「一講20分鐘」大超時　慘遭工作人員架走

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

害走鐘獎失控！　歐耶老師首發聲「真的搞砸了」…被提詞機Cue滾

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃子韜, 徐藝洋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃子韜直播甜喊「好的老婆❤️」　網諷徐藝洋被抓把柄他秒怒：你有病！
  2. NanaQ前任「半夜傳訊息提分手」！　她被甩超錯愕：消失在我的世界
  3. 國光女神認「結束一段親密關係」！　梁云菲鬆口：分手不一定是悲傷
  4. 發文指家寧舉止怪異遭批「蹭熱度」！　孫生反擊澄清：目的是關心
  5. 與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了
  6. 米可白怕被讚美「有點懷疑自己」！　曝心結需克服：想躲在角落
  7. 老公去不了周董演唱會　妻喊話「求幫點1首歌」背後原因惹淚
  8. 粉絲質疑「崔敏煥性交易證據滿出來」　李洪基直球對決：你能負責？
  9. 最美童星「小羋月」15歲了！超仙近況曝光　陸網讚：國民閨女典範
  10. 金雞入圍／《周處》阮經天無緣影帝　《熱辣》賈玲爆冷槓龜「0提名」　

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366